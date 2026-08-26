Condenado a cuatro años de cárcel un hombre en Estonia por llevar a cabo labores de espionaje a favor de Rusia

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Un tribunal de Estonia ha condenado este miércoles a cuatro años de cárcel a un hombre con doble nacionalidad estonia y rusa por llevar a cabo labores de espionaje en favor de Moscú después de haber sido reclutado por los servicios de Inteligencia Militar de Rusia en una universidad del país euroasiático.

El hombre, identificado como Nikita Kuzmin, fue acusado de establecer relaciones con un oficial de Inteligencia ruso en 2024, en una época en la que vivía en Rusia, con el objetivo de recopilar información sobre instalaciones militares y civiles en Narva y sus alrededores, cerca de la frontera común.

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La fiscal Margaret Bares ha reseñado durante el proceso que "cualquier información recopilada en Estonia podría ser usada por Rusia para dañar la seguridad estonia", según ha recogido la emisora ERR. "Estamos decididos a investigar los crímenes contra el Estado, llevar estos casos ante los tribunales y pedir un castigo apropiado", ha agregado.

Por su parte, el Departamento de Policía de Seguridad de Estonia ha subrayado que Kuzmin "fue reclutado en una universidad rusa" y ha insistido en que "oficiales de la Inteligencia rusa operan de forma encubierta" en centros de estudios del país. "Una de sus labores es reclutar a estudiantes extranjeros que no tienen restricciones de viaje a países occidentales", ha explicado.

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"Obtener una educación en Rusia a expensas del Estado ruso es muy caro: el precio a menudo viene acompañado de la exigencia de cooperar en el futuro, y si se niega, un estudiante recién matriculado podría acabar en el frente", ha destacado el subdirector general del organismo, Taavi Narits.

Las autoridades de Rusia no se han pronunciado por ahora sobre la condena contra Kuzmin ni sobre las acusaciones vertidas por Estonia en relación con el caso, en medio del empeoramiento de las relaciones bilaterales, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

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