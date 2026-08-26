China pide a sus ciudadanos que salgan de Esuatini, aliado de Taiwán

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China ha emitido una orden de evacuación de sus ciudadanos que salgan de Esuatini, país africano aliado de Taiwán en el continente, alegando que la situación de seguridad está marcada por "el fraude generalizado en las telecomunicaciones y el juego en línea".

"Esuatini se enfrenta a una compleja situación de seguridad, marcada por el fraude generalizado en las telecomunicaciones, el juego en línea y unos riesgos para la seguridad extremadamente elevados", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa.

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Según ha defendido Pekín, la emisión de advertencias de viaje es una "práctica habitual en todo el mundo". "Comprometidos con un enfoque centrado en las personas y con una diplomacia al servicio de la población, haremos todo lo necesario para salvaguardar la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos en el extranjero", ha indicado.

Lin ha recalcado así los "riesgos extremadamente elevados" para la seguridad para los ciudadanos chinos en el país, alegando que la emisión de este aviso se hace tras realizar una "evaluación prudente".

Esuaiti recibió el pasado mayo al presidente de Taiwán, Lai Ching Te, en una visita sorpresa y que llegó después de que se frustrara un intento anterior en medio de las presiones de China que logró que países africanos rechazar el uso de su espacio aéreo al avión del mandatario taiwanés.

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En concreto Seychelles, Mauricio y Madagascar rescindieron de improviso los permisos de vuelo en una maniobra que Taipei atribuyó a presiones de China a estos países. Sobre la visita, Pekín denunció el "estilo contrabandista" del viaje de Lai e instó a Esuatini y a otros países a no "buscar beneficio por un pequeño número de separatistas de Taiwán".