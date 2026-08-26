Bruselas ve riesgo de subida de precios en la fusión papelera de UPM y Sappi

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Bruselas, 26 ago (EFE).- La Comisión Europea envió este miércoles un pliego de cargos a las papeleras UPM y Sappi por su proyecto de empresa conjunta, al considerar de forma preliminar que la operación podría restringir la competencia en los mercados europeos de papel gráfico, utilizado en revistas y libros.

Bruselas considera de forma preliminar que la alianza entrañaría un riesgo real de subida de precios y pérdida de calidad para los clientes -principalmente imprentas y editoriales- en los mercados de papel mecánico estucado y de papel estucado sin madera, empleados en revistas, libros y materiales promocionales.

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Según indicó la Comisión, "UPM y Sappi son los dos mayores fabricantes de papel gráfico del Espacio Económico Europeo (EEE)", por lo que la operación "crearía el líder del mercado del EEE" al combinar los negocios de ambas compañías en Europa y, en el caso de UPM, también en Estados Unidos.

El problema, según Bruselas, es que ambas empresas son rivales directas en esos mercados y que el resto de competidores "no tendrían capacidad ni incentivos" para frenar posibles subidas de precios de la nueva entidad.

Las compañías tampoco han logrado convencer al regulador de que "los ahorros de costes o las mejoras de sostenibilidad que prometen compensarían ese perjuicio".

El envío del pliego de cargos es un paso más en la investigación que la Comisión Europea abrió sobre la fusión el pasado 28 de abril por las dudas sobre sus posibles efectos verticales en los mercados de material base para etiquetas y de etiquetas autoadhesivas, en los que UPM seguiría compitiendo tras la fusión, aunque el pliego enviado hoy se ciñe únicamente al papel para revistas y libros.

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Bruselas dispone ahora de plazo hasta el 11 de noviembre para adoptar una decisión final. UPM y Sappi podrán responder al pliego de cargos, acceder al expediente del caso y solicitar una audiencia oral antes de que la Comisión determine si autoriza, bloquea o condiciona la operación.

UPM, con sede en Finlandia, fabrica papel, pasta de celulosa, electricidad, madera y biomateriales; Sappi, con sede en Sudáfrica, produce papel gráfico, papel especializado y de embalaje a partir de fibra de madera renovable. EFE