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Baldoni pagará a Lively 400.000 dólares en gastos legales por su demanda ya resuelta

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Nueva York, 26 ago (EFE).- El actor y cineasta Justin Baldoni deberá pagar 400.000 dólares a su compañera de reparto en la película 'It ends with us', Blake Lively, por los gastos de su batalla legal por comportamiento inapropiado y difamación, que acordaron resolver antes de ir a juicio.

El juez del caso, Lewis Leman, falló este miércoles sobre la cantidad que Baldoni debe pagar a Lively en concepto de abogados y otros gastos legales, que incluye unos 363.000 dólares en honorarios de abogados, y que es muy inferior a los cerca de 8 millones de dólares que esta reclamó.

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En el documento, Leman considera que Lively tiene derecho a un reembolso "razonable", pero argumenta varios ejemplos en los que la actriz no justifica adecuadamente los gastos que reclamaba.

La defensa de Baldoni reaccionó a la decisión positivamente, considerándola una "victoria" puesto que la cantidad es un 5 % de lo que Lively reclamaba, mientras que la defensa de esta también se arrogó un éxito por ofrecer unas "consecuencias reales a las demandas de represalia".

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Lively, de 38 años, presentó una denuncia contra Baldoni en 2024, acusándolo de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película dirigida por este, y de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra.

El juez desestimó en abril la mayoría de acusaciones vertidas por Lively, incluyendo por delitos de acoso, difamación y conspiración, y el acuerdo entre los actores firmado en mayo para evitar un juicio resolvió las restantes, de incumplimiento de contrato y represalias.

Lively y Baldoni renunciaron a su derecho de apelación en el caso cerrado y también se comprometieron a no recurrir lo que decidiera el juez sobre el reembolso de gastos legales.

Baldoni, de 42 años, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, acusándoles de difamación y extorsión, que fue desestimada en junio, al igual que otra demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, que publicó las acusaciones de Lively. EFE

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