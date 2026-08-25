Merz dice autores de ataques híbridos como el del aeropuerto de Leipzig pagaran por ello

Guardar

Berlín, 25 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes que Alemania se ha convertido cada vez más en objetivo de ataques híbridos, como el reciente con un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, en el este del país, y prometió que los responsables "pagarán" por ellos.

"Alemania se ha convertido cada vez más en objetivo de ataques híbridos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el ataque del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig", señaló Merz en declaraciones previas al tradicional retiro veraniego del Gobierno de coalición en el castillo de Neuhardenberg, en el estado federado de Brandeburgo.

PUBLICIDAD

"Los atacantes están actuando con una creciente falta de escrúpulos y aceptan incluso causar graves daños materiales, así como heridos y muertos", afirmó.

Merz indicó que el Gobierno no va a abordar en el retiro previo al nuevo curso político la cuestión de quién fue responsable del ataque de Leipzig, pero aseguró que el Ejecutivo trabaja intensamente en ello junto con las autoridades de seguridad y que "próximamente presentaremos los resultados y nos pronunciaremos al respecto".

PUBLICIDAD

Sí prometió que el Gobierno "impondrá un precio a los responsables de los ataques híbridos" contra Alemania y que "tendrán que pagar por ello", también por el de Leipzig.

Merz añadió que los servicios secretos germanos están siendo reformados y modernizados para que puedan tener capacidades operativas activas y no solo recabar y analizar información como ha sido el caso hasta ahora.

El Gobierno ha evitado mencionar la palabra Rusia, aunque círculos de seguridad alemanes dan por hecho que los servicios secretos rusos participaron en su planificación.

El Ejecutivo ha hablado en su lugar constantemente de un ataque híbrido y de una "potencia extranjera" que estaría detrás del incidente, del que se conocen cada vez más detalles.

En la noche del 4 de agosto se halló un dron con carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig. Según la investigación, su objetivo era un avión de carga ucraniano Antonov, utilizado para el transporte de material bélico.

El presunto atentado fracasó, al parecer, por un defecto en el detonador de la bomba.

Además se cree que un segundo dron pudo colisionar poco después con un avión de carga de DHL que se había visto obligado a abortar su aterrizaje en Leipzig debido al cierre del aeropuerto.

Las inspecciones al avión, que tras la colisión había sido desviado a Hannover, revelaron daños en el estabilizador de la aeronave que no podían haber sido causados por el impacto con un ave.

Asimismo, los investigadores encontraron el pasado día 14 otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo, así como explosivos, según informaron este martes las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

El nuevo dron fue hallado en un campo de Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte oeste del aeropuerto de Leipzig, en Sajonia.

Si bien Merz no quiso pronunciarse sobre los posibles autores, aseguró que el Gobierno continuará apoyando a Ucrania con determinación y a largo plazo, no para prolongar la guerra, sino para "forzar negociaciones de paz".

Para el canciller, el ataque híbrido demuestra sin embargo "que fue acertado que el Ejecutivo pusiera en marcha el año pasado medidas para proteger mejor al país, que "seguirá siendo una nación segura".

Recordó que su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, inauguró recientemente el Centro de Drones en Magdeburgo-Cochstedt. EFE

(foto)(vídeo)