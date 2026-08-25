CD Projekt Red lanzará The Witcher 4 oficialmente en 2028 como su título "más grande, atrevido y ambicioso"

25/08/2026 The Witcher 4. POLITICA CD PROJEKT

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CD Projekt Red ha anunciado que The Witcher 4 tendrá una ventana de lanzamiento oficial prevista para el año 2028 y será su juego "más grande, atrevido y ambicioso hasta la fecha", aunque no estará presente durante la próxima feria de videojuegos Gamescom.

El estudio de videojuegos dio a conocer la nueva entrega de la saga del conocido brujo Geralt de Rivia adaptada de las novelas de Andrzej Sapkowski, en marzo de 2022, cuando indicó que daría comienzo a "una nueva saga" y utilizaría el motor Unreal Engine 5.

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Ahora, el codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michal Nowakowski, ha confirmado que la compañía pretende lanzar oficialmente The Witcher 4 en el año 2028, cuando llegará con un nuevo mundo abierto que contará con Ciri como protagonista de la historia.

El directivo lo ha compartido en una publicación en la red social X aprovechando la llegada de la feria de videojuegos Gamescom, que se celebrará del 26 al 30 de agosto en Colonia (Alemania). Concretamente, ha indicado que no enseñarán nada relacionado con The Witcher 4 durante este evento, pero sí ha compartido la ventana de lanzamiento prevista alegando que "la espera merecerá la pena".

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Siguiendo esta línea, Nowakowski ha adelantado que la nueva entrega permitirá explorar un mundo abierto "gigantesco e inmersivo", con una jugabilidad "repleta de acción intensa" y una historia "con un profundo impacto".

Con todo, ha asegurado que será su juego "más grande, atrevido y ambicioso hasta la fecha", por lo que han pedido paciencia a los jugadores por la "larga espera", dado que llegará seis años después de darse a conocer.

Mientras, Nowakowski ha recordado que los jugadores dispondrán de la expansión de The Witcher 3: Songs of the Past, que estará disponible durante el próximo año 2027 y que sí se podrá ver durante el evento de apertura de la Gamescom, que tendrá lugar este martes a las 20:00 horas (horario peninsular). Se podrá seguir en el canal de YouTube oficial del evento.

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