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Scorsese será el presidente de honor de la Academia de Cine italiano y Premios Donatello

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Roma, 25 ago (EFE).- El director de cine Martin Scorsese ha aceptado la presidencia honorífica de la Academia de Cine Italiano y de los Premios David di Donatello propuesta por el Ministerio de Cultura de este país, según informaron hoy fuentes oficiales.

"El Consejo de Administración de la Fundación de la Academia de Cine Italiano se reunirá próximamente para aprobar formalmente el nombramiento", indica un comunicado del ministerio italiano, donde se explica que la propuesta partió del titular de este departamento, Alessandro Giuli, de común acuerdo con los miembros fundadores de la Fundación y su presidenta, Silvia Calandrelli.

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Scorsese, en una carta dirigida al ministro, acepta con "gran honor" la propuesta y destaca que el cine italiano ha sido "una fuente constante de inspiración" a lo largo de su vida.

"Las películas, los autores y las tradiciones artísticas nacidas en Italia han influido profundamente tanto en mi comprensión del cine como en mi trabajo", manifiesta en su misiva el cineasta estadounidense de ascendencia siciliana, que además expresa su compromiso de apoyar la promoción internacional del cine y la cultura cinematográfica italianos.

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Por su parte, el ministro de Cultura italiano destaca que pocos cineastas como Martin Scorsese, al que define como "maestro y leyenda del cine mundial", encarnan como él "la profunda conexión entre la gran tradición italiana y la historia del cine".

"Su disposición a aceptar (la presidencia de honor) representa un reconocimiento extraordinario para nuestro cine y para Italia", subraya Giuli.

Nacido en Nueva York en 1942 en una familia de inmigrantes italianos, Martin Scorsese es uno de los más influyentes cineastas contemporáneos y director de grandes clásicos del séptimo arte como "Taxi driver", "Gangs of New York", "Toro salvaje" ("Raging Bull"), "La última tentación de Cristo" ("The Last Temptation of Christ"), "Casino" o "Infiltrados" ("The Departed"), cinta que le dio el Óscar al Mejor Director en 2007.

Entre los muchos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera destacan el Globo de Oro Honorífico, el Premio Lumière y el Premio Princesa de Asturias de las Artes. EFE

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