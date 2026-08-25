Jacob Elordi: Filmar 'La constelación del perro' con Ridley Scott fue "algo nunca visto"

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Londres, 24 ago (EFE).- El actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi aseguró que ponerse por primera vez bajo las órdenes del veterano cineasta inglés Ridley Scott durante el rodaje de su última película, 'La constelación del perro' ('The Dog Stars'), "fue algo nunca visto".

Durante un encuentro virtual con medios internacionales, entre los que se encontraba EFE, el actor, que se refiere a Scott ('Gladiator', 'Blade Runner' o 'Alien') como "uno de los más grandes directores" de cine de todos los tiempos, afirmó que esa sensación de maestría también se trasladó al set de rodaje del filme, que llegará a los cines este miércoles.

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"Está a la altura de las expectativas e incluso las supera", comentó Elordi sobre el cineasta. "Cada día era como si te sumergieras de lleno en el proceso de rodaje. Como si cada mañana cobrara vida. Nunca antes había visto nada igual".

'La constelación del perro', adaptación de la novela homónima de 2012 de Peter Heller, se sitúa en un Estados Unidos post-apocalíptico -aunque ha sido filmada en las Dolomitas- tras una pandemia que ha acabado con gran parte de la población, mientras el piloto Hig (Elordi), acompañado por su perro, se aventura a bordo de su destartalada avioneta a encontrar a más supervivientes.

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Por su parte, Scott, que se dice a sí mismo el "sabueso" de las noticias, confesó en la misma rueda de prensa que la experiencia reciente de la pandemia de la covid fue una de las razones que le llevó a hacer esta película, con la que busca hablar del "comportamiento humano, la empatía y el humor" en medio de la incertidumbre y reflexionar sobre nuestro mundo actual.

"Tenemos los ojos vendados ante el cambio climático, pero el caos es aún peor en ciertas zonas del mundo; no voy a mencionar dónde están, pero allí reina un caos absoluto, como si se tratase de catástrofes", comentó el director inglés.

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Elordi, que da vida al joven piloto de avioneta Hig, encabeza un elenco que también cuenta con la actriz Margaret Qualley ('La Sustancia'), Josh Brolin ('No es país para viejos'); Guy Pearce ('El Brutalista') y el entrañable perro Jasper, que se robó todos los focos durante el preestreno mundial de la película en Londres.

En este sentido, el australiano bromeó que filmar con varios canes fue "igual de impredecible" que hacerlo con Brolin o Pearce: "Son espontáneos y es maravilloso. Son perros muy talentosos".

Al llevar la firma de Scott, el filme, que no llega a las dos horas, abunda en espectaculares planos aéreos, trepidantes escenas de acción y giros inesperados, pero también encuentra espacio para el amor como epítome de lo humano, ya sea en sentido romántico, familiar o de amistad.

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Brolin encarna al huraño preparador militar Bangley, vecino en un hangar abandonado del personaje de Elordi, y ambos, en palabras de Scott, forman "la extraña pareja". Según el actor de 'No es país para viejos', se llevó muy bien con el australiano desde el primer día: "Empezamos a apoyarnos el uno en el otro, y creo que eso se muestra en la película".

Por ello, dice que cuando Pearce y Qualley -que interpretan a Pops y Cina, padre e hija- se incorporaron una semana más tarde al rodaje, se quedaron "de piedra", porque habían cogido un ritmo y Scott les cambió la dinámica por completo.

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"No importaba cuánto te hubieras preparado (...) Ridley venía y decía: ¿Por qué no cortamos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y al principio decía: esto es un caos, va a ser horrible. Pero acabó siendo el sentimiento creativo más gratificante", relata Brolin.

Antes de la llegada a los cines 'La constelación del perro', Scott apunta que desde que leyó una reseña "destructiva" de 'Blade Runner' -y a sus 88 años- ya no lee más críticas sobre sus películas: "Si tienes buena prensa, te crees el amo del mundo. Y no. Y si tienes mala prensa, piensas lo contrario. Así que simplemente hago lo que tengo que hacer", concluye.

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