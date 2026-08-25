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Muere Fernando Caruncho, el paisajista que diseñó la Terraza de los Laureles del Real Jardín Botánico

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El paisajista Fernando Caruncho, diseñador de la Terraza de los Laureles del Real Jardín Botánico de Madrid, ha fallecido a los 69 años, según ha confirmado la institución a través de un comunicado.

Carcuncho estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid en 1975 al tiempo que inició su formación en jardinería y diseño del paisaje en la Escuela Castillo de Batres. A lo largo de su carrera desarrolló más de 150 proyectos públicos y privados en España, Estados Unidos, Italia, Japón, Marruecos o Nueva Zelanda. Además del citado proyecto en el RJB-CSIC, sus proyectos más conocidos son Mas de les Voltes, en Girona, L'Amastuola, en Puglia (Italia), o la Casa del Agua, en Grecia.

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En 2009 fue nombrado académico honorario de la Accademia delle Arti del Disegno de Florencia. En la última década trabajó codo a codo con sus hijos Pedro y Fernando, ambos arquitectos, continuadores de la obra en el estudio Caruncho Garden & Architecture.

Entre sus diseños más recordados, según el Real Jardín Botánico-CSIC, figura la transformación con su diseño entre 2002 y 2004 junto al arquitecto Pablo Carvajal, del conocido como Talud de Alfonso XII en la Terraza Alta o de los Laureles (hoy Terraza de los Bonsáis por albergar aquí el grueso de su colección), ademáspor su "amor al Real Jardín Botánico y su conocimiento del Jardín que reflejó en este proyecto".

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La terraza, tal y como lo diseñó Carvajal, se sustenta sobre unos muros de hormigón enterrados para salvar los desniveles de terreno, y Caruncho pensó que la mejor manera de camuflarlos era a través de unas plantaciones de setos de laureles que flanquean el largo paseo y sirven de guarda y refugio a los bonsáis que los escoltan.

Al final de la terraza, un estanque --hoy repleto de nenúfares y otras plantas acuáticas--, rodeado de un espacio expositivo culmina este recorrido que simboliza tanto la dimensión humana como profesional que caracterizó Fernando Caruncho: el paisaje a través de las ideas.

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín, ha transmitido, en nombre de todo el personal del centro su pésame a su familia y amigos.

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