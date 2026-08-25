Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski

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Kiev, 25 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló este martes que su país recibirá de algunos de sus socios varios sistemas antiaéreos Crotale y misiles interceptores tanto para esta tecnología francesa como para los sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot que Kiev utiliza para derribar misiles balísticos rusos.

Ucrania también recibirá un número no especificado de misiles interceptores AIM de fabricación estadounidenses.

Los compromisos anunciados hoy por Zelenski fueron formulados en la víspera durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios -integrada por socios sobre todo europeos de Ucrania- organizada con motivo de la celebración del Día de la Independencia ucraniana.

"Recibimos, y no diré de qué país, confirmación sobre varios sistemas antiaéreos Crotales y de misiles para ellos. Y también recibimos misiles AIM. Son muy importantes para nosotros. Los utilizamos para derribar misiles enemigos", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia, Alar Karis, según la agencia Ukrinform.

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Sobre los misiles interceptores para sistemas Patriot, en los que Ucrania experimenta un grave déficit que la hacen vulnerable a los misiles balísticos rusos, Zelenski dijo que el número de unidades que se le han prometido son "pocas" y que el país necesita más.

Zelenski ha dicho recientemente que Ucrania precisa de al menos 300 de estos misiles para poder defenderse con garantías en los próximos meses de los misiles balísticos rusos.

El presidente ucraniano confirmó también que ha recibido permiso tanto del Reino Unido como de Francia para que Ucrania empiece a trabajar para fabricar por su cuenta misiles Storm Shadow o SCALP, que tienen un alcance mínimo de 250 kilómetros y son producto de un proyecto conjunto franco-británico.

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Además, Zelenski explicó que en un plazo de entre una semana y diez días espera tener más detalles sobre el proyecto de Kiev con Alemania y otros socios europeos para fabricar un misil antibalístico propio que reduzca la dependencia de los sistemas Patriot estadounidenses que los países europeos tienen ahora en esta materia. EFE