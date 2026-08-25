Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega celebran sus bodas de plata en privado

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Copenhague, 25 ago (EFE).- Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega cumplen este martes veinticinco años de casados, una fecha que, según se anunció hace meses, será celebrada de forma privada por el estado de salud de la princesa, sometida recientemente a un trasplante de pulmón.

"Felicidades por sus bodas de plata a los príncipes herederos! Hoy hace 25 años que el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit se dieron el sí en la catedral de Oslo, el 25 de agosto de 2011. Veinticinco años de amor, familia y una vida juntos", escribió la Casa Real noruega en su cuenta de Instagram.

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Junto al texto aparece una foto de la pareja tomada hace un semana en el exterior de su residencia de Skaugum, a las afueras de Oslo.

La Casa Real había informado hace tiempo de que habrá una celebración pública cuando lo permita la salud de Mette-Marit, a quien se le trasplantó con éxito un pulmón el pasado 17 de junio debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se la había diagnosticado hace años.

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Mette-Marit ha limitado al mínimo sus apariciones públicas el último año debido a su enfermedad y en medio del escándalo por las nuevas revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, por las que ha pedido disculpas públicas.

La princesa también se ha visto afectada por el juicio al que ha sido sometido su hijo de soltera, Marius Borg Høiby, condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, aunque la sentencia no es firme, ya que ha sido recurrida.

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La boda de Haakon y Mette-Marit ya se había visto precedida por la polémica debido al turbulento pasado de la princesa, quien tuvo a Marius con un hombre que luego ingresó en prisión por tráfico de drogas.

El aniversario de bodas de los príncipes se celebra mientras el rey Harald V cumple ocho días ingresado en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre.

La Casa Real informó la víspera de que el monarca, de 89 años, permanece estable sin cambios, después de que un día antes hubiese hablado de un empeoramiento de su salud. EFE

(foto)