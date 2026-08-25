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El Ayuntamiento de Berriozar rechaza la agresión a aficionados que veían la final del Mundial pero evita la condena

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El pleno del Ayuntamiento de Berriozar aprobó el lunes por la tarde una moción de rechazo a la agresión que sufrieron un grupo de militares que veían la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en una terraza de la localidad.

El texto aprobado es una iniciativa consensuada por el PSN y Contigo-Zurekin, que contó con el respaldo de EH Bildu. Por el contrario, una moción presentada por el PPN, que incluía expresamente la condena de los hechos, no fue aprobada, ya que el PSN se abstuvo y EH Bildu y Contigo-Zurekin votaron en contra.

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El acuerdo aprobado expresa "el rechazo absoluto a la violencia e intimidación", deseando la pronta recuperación de las personas heridas. Además, la moción apuesta por "una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos, la libertad, la pluralidad, la diversidad y la ausencia de cualquier forma de violencia", y rechaza "cualquier tipo de actuación o exhibición de elementos o simbología de carácter político que atenten contra estos valores".

El Consistorio acuerda además reforzar sus estrategias en el marco del Plan Local de Convivencia con la colaboración de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, "rechazando la utilización partidista de estos hechos para estigmatizar Berriozar o generar confrontación".

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Finalmente, la moción concluye con un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de las próximas fiestas patronales desde "un clima de respeto, diálogo y convivencia".

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