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Cristina Bucsa avanza a octavos en Monterrey

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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a octavos de final del torneo de Monterrey (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer este martes a la húngara Anna Bondar (6-4, 6-3).

Bucsa, número 40 del mundo, inició su aventura en el certamen mexicano rompiendo el saque de su rival y eso le valió para adjudicarse un primer parcial en el que no tuvo que enfrentarse a ninguna bola de 'break' en contra.

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Ya en la segunda manga, volvió a firmar otra rotura en el tercer juego, confirmado con su saque tras sobrevivir a una oportunidad de quiebre de Bondar. Finalmente, Bucsa cerró el duelo al resto para citarse con la ganadora del choque entre la checa Darja Vidmanova y la australiana Kimberly Birrell.

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