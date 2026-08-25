Abogados de Trump dicen que el Centro Kennedy deberá ser demolido si no puede reformarse

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Washington, 25 ago (EFE).- El Departamento de Justicia estadounidense argumentan que el Centro Kennedy de Washington deberá será ser demolido si no se le permite al Gobierno del presidente Donald Trump acometer una serie de reformas integrales que, según el mandatario, requieren cerrar el emblemático espacio dedicado a las artes escénicas durante dos años.

En una demanda remitida a un juez federal de la que se hacen eco los medios este martes los abogados del Departamento aseguran que, sin dichas obras, el centro "se deteriorará aún más, convirtiéndose en una estructura insegura y ruinosa que deberá ser demolida".

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En el texto, califican al Centro Kennedy de "estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro y una vergüenza para la capital del país" e indican que, en caso de que fuera demolido, una opción sería construir en su lugar un "gran anfiteatro al aire libre".

Una estructura semejante "no rendiría el debido homenaje" al expresidente John F. Kennedy, del que el centro toma su nombre, aunque esgrimen que "sería más sencillo y económico construirlo, operarlo y mantenerlo".

La presentación de la demanda el lunes se produce días después de que la junta directiva del centro, compuesta en su mayoría por aliados de Trump que él mismo ha nombrado, votara nuevamente a favor de cerrar el centro para realizar renovaciones y también de volver a incluir su nombre en un lugar visible del recinto, el cual ya fue retirado de la fachada el pasado junio a raíz de una orden judicial.

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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario ha querido integrar su nombre en la identidad del centro escénico, abierto en 1971.

Entre otras cosas, un juez federal ya intervino a principios de este año para bloquear los planes de cerrar dos años el recinto para acometer las reformas profundas que pide Trump tras determinar que la aprobación dada por la junta para semejante plan es ilegal porque corresponde al Congreso.

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Un juez federal del Distrito de Columbia celebrará una audiencia el jueves tras la demanda de la congresista demócrata Joyce Beatty contra la reciente votación de la junta directiva argumentando que, de nuevo, viola la ley federal y contraviene el fallo de principios de año. EFE