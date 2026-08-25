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China adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger sus intereses de posibles sanciones de EEUU por Irán

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El Gobierno de China ha recalcado este martes que adoptará "todas las medidas necesarias" para "proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos" frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos contra el gigante asiático por sus lazos económicos y comerciales con Irán, después de que Washington amenazara con sanciones a los que mantengan relaciones con Teherán como parte de una "guerra económica" contra el país.

"China está siguiendo de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reiterado la oposición de Pekín a "las ilegales sanciones unilaterales".

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Así, ha resaltado que este tipo de medidas "carecen de base en el Derecho Internacional y no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", antes de argumentar que "la guerra económica y las tácticas de máxima presión no ayudan a resolver los problemas", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Lin ha manifestado además que, de hecho, este tipo de pasos por parte de Washington "solo azuzarán los conflictos, provocarán riesgos colaterales, perturbarán el orden económico y financiero mundial y menoscabarán los derechos e intereses de otros países", al tiempo que ha defendido que "la principal prioridad debe ser reducir la tensión y volver cuanto antes a la vía del diálogo y la negociación".

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Las palabras desde Pekín llegan después de que Estados Unidos anunciara el lunes una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.

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