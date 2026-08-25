Lego gana un 32,3% más en el primer semestre con una facturación récord

14/12/2018 Tienda Lego POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ECONOMIA LEGO

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El fabricante danés de juguetes Lego Group registró un beneficio neto de 8.600 millones de coronas (1.150 millones de euros) en los seis primeros meses de 2026, lo que equivale a un incremento del 32,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado la empresa.

Los ingresos en el semestre sumaron un récord de 41.900 millones de coronas (5.604 millones de euros), un 21% más que un año antes o un 26% más al excluir el efecto del tipo de cambio, impulsados especialmente por el fuerte dinamismo en América, Europa Occidental, CEEMEA (Europa Central y Oriental, Oriente Próximo y África) y Asia Pacífico.

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De este modo, la juguetera danesa destacó que su desempeño en la primera mitad del año superó al del mercado mundial de juguetes, lo que permitió a Lego ganar cuota de mercado.

La compañía incrementó a 4.600 millones de coronas (615 millones de euros) las inversiones para la construcción de una nueva fábrica, así como en la ampliación y modernización de las instalaciones existentes, mientras que destinó 1.900 millones de coronas (194 millones de euros) a la adquisición de 29 centros Lego y Legoland Discovery Centres a Merlin Entertainments.

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"Estamos muy satisfechos con nuestro excelente comienzo de 2026 y el entusiasmo que vemos por la marca Lego", ha declarado Niels B Christiansen, consejero delegado de la danesa. "Nuestro éxito en el mercado nos permite mantener altos niveles de inversión en crecimiento y sostenibilidad tanto a corto como a largo plazo", ha añadido.