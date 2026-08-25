Matthäus ve de nuevo al Bayern como claro ganador de la Bundesliga

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El exinternacional Lothar Matthäus considera que la nueva temporada de la Bundesliga que comienza este fin de semana tendrá nuevamente un ganador claro: el Bayern Múnich.

"El año pasado dije que el Bayern se proclamaría campeón con una ventaja de al menos 15 puntos. Al final fueron 16. También esta temporada, los muniqueses terminarán con al menos diez puntos más que sus rivales", escribió en su columna para el canal Sky.

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Al referirse al triunfo del Bayern contra el Borussia Dortmund en la reciente Supercopa, que terminó 2-1, Matthäus destacó la demostración de "calidad y mentalidad" hecha por el vigente campeón de liga.

El hecho de que las estrellas del Mundial como Harry Kane y Michael Olise volvieran a ser titulares tras solo unos días de entrenamiento con sus compañeros de club no sorprendió a la leyenda del fútbol germano.

"La mayoría de los profesionales llevan consigo sus programas de entrenamiento durante las vacaciones o cuentan con sus propios entrenadores. Hoy en día ya no se puede estar tres o cuatro semanas sin hacer nada", explicó.

En cuanto al desarrollo del campeonato liguero, Matthäus vuelve a apostar por el Dortmund como el mayor rival del Bayern, tal y como sucedió en la temporada pasada, en la que terminó como subcampeón.

"El Dortmund ha perdido a jugadores importantes, pero se ha reforzado bien. Karetsas y Konstantelias son jugadores jóvenes y con energía, pero que ya han acumulado bastante experiencia", argumentó.

"Estuve de vacaciones en Grecia y allí están en boca de todos", comentó Matthäus respecto a las dos incorporaciones, que causaron buena impresión en el partido de Supercopa disputado el sábado en Dortmund.