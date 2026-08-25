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La única refinería en la región rusa de Rostov suspende operaciones tras un ataque con drones de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la suspensión de operaciones en una importante refinería en Rostov -la única en esta región rusa-- tras un nuevo ataque con drones por parte de Ucrania contra las instalaciones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que la refinería de Novoshajtinsk "ha sufrido daños" por "un ataque enemigo". "La planta ha suspendido temporalmente las operaciones", ha señalado, sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

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Asimismo, las autoridades rusas han confirmado daños en otra refinería en la región de Krasnodar, donde durante las últimas horas han muerto dos personas a causa de los ataques ucranianos, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa de Ucrania, desatada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en otro comunicado que durante las últimas horas han sido interceptados 148 drones lanzados por Ucrania contra diversos puntos del país, así como sobre aguas del mar Negro y el mar de Azov, además de sobre la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

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