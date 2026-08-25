Una 'app' misteriosa se ha instalado en millones de móviles Android para vigilar el consumo del sistema

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Android Pulse es la misteriosa aplicación que ha aparecido instalada en el sistema de Android como un servicio de diagnóstico sin interfaz, que se descubrió cuando el fin de semana pasado apareció un cuadrado en blanco en la cola de actualizaciones de Google Play.

Lo peculiar de esta 'app' es que en el listado de la Play Store no cuenta con ninguna imagen ni con el icono que sí aparece cuando se busca en la sección de aplicaciones instaladas del sistema, como sucede en el Pixel 11 Pro XL, con un icono de una tarjeta en verde con una línea de electrocardiograma.

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El listado de la aplicación en la Play Store revela el motivo de Android Pulse al "definir anomalías para 'debugging'". De hecho, Google añade que "la 'app' facilita la distribución de reglas para la detección de anomalías en el consumo crítico de recursos del sistema" por parte de Android y las aplicaciones instaladas.

Según el medio especializado 9to5Google, Pulse podría encargarse del diagnóstico del sistema operativo y de las 'apps' instaladas, en referencia al uso de la batería, la CPU y la memoria. Asimismo, esta aplicación aparece instalada en el Pixel 11 Pro XL, como Europa Press ha podido comprobar in situ.

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Según aparece en APKMirror, la web repositorio de archivos APK, esta aplicación apareció por primera vez en el mes de marzo, y ya cuenta con siete versiones, la última lanzada el 22 de agosto. En Google Play cuenta con más de 10 millones de descargas.

De momento, Google no ha detallado su funcionamiento ni ha hecho oficial la aparición de Android Pulse en el sistema.