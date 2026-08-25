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Carlos Alcaraz y Serena Williams ceden en cuartos del dobles mixto en el US Open

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La pareja formada por el español Carlos Alcaraz y la estadounidense Serena Williams ha debutado este lunes en el cuadro de dobles mixtos del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, con una victoria y una derrota que le caer en cuartos de final, mientras que el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka han quedado eliminados en primera ronda.

Cuatro meses después de su último encuentro, el murciano regresó a las pistas, una vez superada su lesión en la muñeca derecha, y lo hizo junto a la 23 veces ganadora de un 'grande', con la que completó un partido de menos a más frente a la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool (5-3, 4-1) en un abarrotado Arthur Ashe Stadium, pendiente del debut de la insólita pareja.

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Tardó en carburar Alcaraz, que estrelló sus dos primeros saques en la red, una doble falta que anticipó el 'break' para sus rivales, que con 3-1 tuvieron dos puntos para asegurarse la manga. A pesar de todo, la dupla hispano-estadounidense se repuso para ganar los cuatro últimos juegos y llevarse el parcial.

Ya en el segundo set, metieron una marcha más y se adelantaron 3-0. Dejaron pasar dos bolas de partido, pero ya con su saque, cerraron la contienda tras 58 minutos con un juego en blanco. De esta manera, sellaron su pase a cuartos de final, donde esperaban el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic.

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Alcaraz y Williams acusaron la falta de descanso entre partidos y perdieron su segundo choque del lunes (5-4(4), 4-1). Sobrevivieron a una bola de 'break' en el séptimo juego de un primer set que se tuvo que resolver en el 'tie-break', que cayó del lado del dúo italo-helvético. Después de neutralizar tres intentos de rotura de sus adversarios, cayeron en el cuarto, que les encaminó hacia la derrota en 56 minutos.

Mientras, los cabezas de serie número uno, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka, se despidieron en primera ronda del 'grande' norteamericano tras sufrir la remontada de la dupla formada por el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova (1-4, 4-2, 10-2).

Djokovic y Sabalenka, que acumulan entre ambos 28 títulos de 'Grand Slam', parecían haber encarrilado el pase a cuartos de final al adjudicarse el primer set gracias a un 'break' en el cuarto juego. Sin embargo, Patten y Siniakova igualaron la contienda al ganar los tres últimos juegos de la segunda manga.

En el 'super tie-break', la pareja serbo-bielorrusa no fue capaz de romper el servicio de sus adversarios, que sentenciaron el duelo con un un 'ace' de Siniakova.

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