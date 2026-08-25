Bea Trapote contesta a las críticas por "oportunista" y revela cómo es su relación con Jesulín y María José Campanario

Guardar

Con fuerza y ganas de defender a Julia Janeiro arremetiendo contra Belén Esteban por el daño que ha hecho a su familia y por, según su versión, haberla 'echado' de los platós en su día porque no le interesaba tener a nadie en contra. Así ha regresado Beatriz Trapote a televisión como colaboradora de 'De lunes a viernes' después de varios años alejada de los focos en plena guerra mediática entre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario y la 'princesa del pueblo'; y como no podía ser de otra manera han sido muchos los que la han tachado de "oportunista" y de "subirse al carro" aprovechando esta polémica para conseguir trabajo en la pequeña pantalla.

Críticas que han "sorprendido" a la mujer de Víctor Janeiro, que ha confesado ante las cámaras de Europa Press que no entiende como diferentes tertulianos han tachado "a una compañera periodista de oportunista". "Pero bueno, hay periodistas, hay oportunistas, hay pelotistas, hay palmistas, hay de todo en la vida. Pero yo me considero periodista, que le dan una oportunidad y la aprovecho, pero vamos, que es trabajo" se ha defendido, dejando claro que tiene el mismo derecho que cualquiera a sentarse en un plató.

PUBLICIDAD

"Lo único que quiero es trabajar, si en 20 años no he tenido relación con mi familia, que venga Dios si lo vea. O sea, ya son 20 años, es que no es ni un y dos, son 20. Y bueno, lo importante es trabajar, sacar adelante a mis hijos. Yo creo que todo el mundo lo entenderá. Como madre de familia numerosa, quiero lo mejor para mis hijos. Y eso es la unión, el trabajo. Y aquí estoy desde las 8 de la mañana, que son las 3 de la tarde y todavía no he llegado a Telecinco" ha añadido tajante, dejando claro que no hay nada de cierto en lo que se ha especulado sobre su escasa relación con Jesulín y Campanario después de comprobar que ni la odontóloga ni Juls la siguen en Instagram.

Ya en el plató del programa de Mediaset presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Bea se ha sincerado sobre su papel en la familia Janeiro y ha revelado que no comentó con sus cuñados su regreso a televisión para defender a su sobrina: "No hemos hablado estos días. Yo he hablado con mi marido que iba a trabajar en 'De lunes a viernes', no tengo que hablar con Jesús dónde voy a trabajar igual que él no me cuenta a mí cuando va a un programa".

PUBLICIDAD

"Yo con mis sobrinas hablo en Navidades, en ocasiones especiales que nos vemos. Cuando estamos en familia no hablamos de cosas de televisión, pero yo por ser parte de la familia siempre voy a defenderla" ha añadido, admitiendo que cuando conoció a Víctor tuvo que andar "con pies de plomo porque el colmo de la familia Janeiro era que llegara una periodista y además de Tele 5, pero siempre me he sentido bienvenida".

"Llevo 20 años en la familia, hemos tenido nuestros más y nuestros menos como en todas las familias. Nuestra relación es estable. A Campanario la respeto, hablamos de los niños pero nada más, no nos llamamos para ir de compras ni nada. He luchado mucho para que mis hijos estén bien con sus primos, y yo no necesito la aprobación de nadie para trabajar en la tele. Lo he consensuado con mi marido y punto" ha expresado a corazón abierto.

PUBLICIDAD

Además, ha desvelado una anécdota que refleja su complicidad con Jesulín, ya que como ha contado un día que llegó llorando muy disgustada a casa en su etapa como colaboradora de 'Sálvame', el torero la invitó a tumbarse en la cama a su lado y bromeando le dijo para animarla "Bea no te preocupes, que ahora ya puedes decir que te has acostado con Jesulín de Ubrique".