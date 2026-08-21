Rusia realiza maniobras militares en el mar de Japón en pleno aumento de la tensión

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La Armada de Rusia ha puesto en marcha este viernes una serie de maniobras militares que incluyen un simulacro de "guerra submarina" en el mar de Japón, también conocido como mar del Este, en pleno aumento de la tensión con Tokio por la cuestión de las islas Kuriles, en disputa entre ambos países.

La Flota del Pacífico de Rusia ha indicado en un comunicado que estos ejercicios cuentan con el despliegue de la fragata 'Marshal Shaposhnikov' y el destructor 'Admiral Tributs'.

"Se han realizado maniobras de búsqueda, detección y destrucción de un submarino enemigo en aguas del mar de Japón", recoge el texto, que indica que la tripulación ha recibido entrenamiento sobre el uso de torpedos y sistemas de misiles antisubmarinos RBU-6000.

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Además, ha matizado que ha sido un submarino de la propia flota el que ha adoptado el papel de barco enemigo durante estos entrenamientos, realizados poco después de que las autoridades de Japón, junto a sus socios internacionales, hayan criticado la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a una isla del archipiélago de las Kuriles, conocidas en Japón como Territorios del Norte.

Este viaje ha supuesto un claro mensaje de Rusia acerca de su soberanía sobre el archipiélago en un momento de fuerte inestabilidad, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.

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