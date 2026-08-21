La Policía de Zambia cita al líder opositor Brian Mundubile por "amenazas" a la seguridad

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Nairobi, 21 ago (EFE).- La Policía de Zambia citó al principal candidato presidencial opositor en las elecciones del pasado día 13, Brian Mundubile, por delitos relacionados con "graves amenazas a la seguridad nacional", después de que las fuerzas de seguridad confirmasen la muerte de un exministro en una operación contra una presunta milicia.

"El propósito de dicha citación será establecer el vínculo y la conexión entre Brian Mundubile y Makebe Zulu (opositor y abogado también citado) y las diversas actividades alarmantes que se han estado produciendo en el país", dijo a última hora del jueves el inspector general de la Policía, Graphel Musamba, en la red social Facebook.

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Musamba también afirmó que estas actividades con "potencial de amenazar o socavar la seguridad nacional" se han llevado a cabo en locales vinculados a los dos políticos citados.

Además, se están investigando "activamente" posibles delitos de terrorismo y financiación del terrorismo.

"El Servicio de Policía de Zambia, en colaboración con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, tiene conocimiento de la ubicación de ambos, quienes se han refugiado bajo el derecho internacional con una conocida organización internacional", añadió el inspector.

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Las autoridades ya han comunicado a esta organización, que no fue identificada, que los sospechosos "tienen derecho al debido proceso legal y a sus derechos humanos fundamentales" y que "no se pretende causarles ningún daño", precisó.

Todo ello ocurre después de que la Policía confirmase la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad contra una supuesta milicia en la capital, Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluyendo miembros de la oposición, un día después de los comicios.

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Las autoridades aseguraron que Mundubile se encontraba en el lugar cuando esto sucedió, mientras el opositor denunció que el operativo tuvo lugar contra su residencia y lo tildó de "atentado" contra su vida.

Mundubile también anunció sus planes de recurrir los resultados de las elecciones -que dieron como vencedor al presidente del país, Hakainde Hichilema- en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

Según el opositor, estos resultados "no reflejan fielmente" la opinión de los zambianos, ya que el proceso estuvo marcado "por irregularidades" en las papeletas, el transporte, el manejo del material electoral y las discrepancias en los votos registrados y anunciados.

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"Contamos con pruebas. Tenemos registros. Hemos documentado todo lo posible a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Ahora presentaremos dichas pruebas ante las instituciones legales competentes y seguiremos todas las vías legales a nuestro alcance dentro del plazo establecido", aseveró.

En este contexto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó este miércoles al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, mientras la Unión Europea alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, EE.UU. y la UE por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre. EFE