Jessica Bueno deja en el aire si finalmente Kiko Rivera ha visto a su hijo tras su viaje a Canarias con Isabel Pantoja

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Sorprendida y sin poder disimular su enfado, Jessica Bueno se enteraba en directo hace unos días en el plató de 'El verano se mueve' de que el hijo que tiene en común con Kiko Rivera, Francisco (14) habría pasado con Isabel Pantoja en Las Palmas de Gran Canaria los días de vacaciones que le correspondían en agosto con su padre tras un cambio de planes de última hora a causa del ictus que sufrió el dj el pasado 20 de julio.

Y, asegurando que no hubiese tenido ningún problema en que el niño viajase con su abuela, sí reconocía que le hubiese gustado que por lo menos la hubiesen informado del lugar en el que se encontraba el menor ya que ella creía que se habría quedado en Sevilla con su progenitor.

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De nuevo con Fran y con sus otros dos pequeños, Jota Jr. y Alejandro -fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro- y después de celebrar su 36 cumpleaños con los pequeños y con su novio, Roberto Mendoza, la andaluza ha reaparecido en 'El verano se mueve' y, aunque muchos esperaban que revelase si ha podido hablar con Kiko y qué explicación le habría dado para no comunicarle que su hijo se iba a Canarias con la tonadillera, no ha hecho ninguna mención a este tema y se la ha visto más seria y callada de lo normal en el programa.

La razón, como ha dejado entrever poco después ante las cámaras de Europa Press, es que a estas alturas, y aunque lleva ya varios días con Fran, todavía desconoce si el niño ha podido ver a su padre los 15 días de vacaciones que le tocaba pasar con él: "Pues no lo sé" ha expresado esquiva, afirmando que si Kiko está con las hijas que tiene en común con Irene "por supuesto" que se alegra por él.

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Muy discreta, Jessica tampoco ha querido pronunciarse sobre los 300 euros que según han desvelado en 'Vamos a ver' Isabel Pantoja habría pedido supuestamente a sus fans para poder comprarse una televisión para su dormitorio y, con una sonrisa, ha evitado confirmar si ella se los dejaría si la artista se lo pidiera.