Japón comercializa el primer medicamento de viroterapia contra el cáncer de esófago

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Tokio, 21 ago (EFE).- La compañía japonesa Oncolys BioPharma comenzó este viernes a comercializar en Japón su medicamento Telomelysin, el primer tratamiento de viroterapia contra el cáncer de esófago, que utiliza virus modificados en un laboratorio.

"El producto está aprobado para su uso en pacientes con cáncer de esófago que no son candidatos a cirugía curativa ni a quimiorradioterapia, ofreciendo una nueva opción de tratamiento junto a las terapias convencionales", dijo la compañía en un comunicado al anunciar el inicio de su comercialización.

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Las autoridades sanitarias japonesas dieron su visto bueno al medicamento en junio.

Según la compañía, el virus fue desarrollado por el investigador Toshiyoshi Fujiwara, de la Universidad de Okayama.

"El concepto que más valoro en el descubrimiento de fármacos es la creación de 'tratamientos indispensables para la práctica médica', y confío en que Telomelysin se convertirá exactamente en ese tipo de producto farmacéutico", dijo Yasuo Urata, presidente de Oncolys BioPharma, en el comunicado.

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El medicamento lleva en producción desde 2004. Según el medio económico japonés Nikkei, tendrá un precio de 9,3 millones de yenes por paciente (unos 50.124 euros). EFE