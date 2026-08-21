Irak busca consolidar el control estatal de las armas en medio de tensiones regionales

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Bagdad, 21 ago (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali Faleh al Zaidi, afirmó este viernes que todas las fuerzas políticas del país coinciden en la necesidad de consolidar el control estatal de las armas y poner fin a la existencia de armamento fuera de su autoridad, en un contexto marcado por las tensiones regionales y la guerra entre Irán y Estados Unidos.

"Todas las fuerzas políticas coinciden plenamente en la necesidad de consolidar las armas bajo control estatal", declaró Al Zaidi durante una sesión de diálogo celebrada en la Octava Conferencia de Diálogo de Bagdad, organizada por el Instituto Iraquí para el Diálogo en la capital.

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El primer ministro sostuvo que se está trabajando en "mecanismos para la entrega de las armas y la erradicación total de esta situación" y descartó al mismo tiempo cualquier escenario de enfrentamiento interno.

"No existen intenciones ni posibilidades de confrontación militar, y no permitiremos que los enemigos de Irak aprovechen ninguna oportunidad", afirmó.

El proceso de control del armamento se produce mientras Bagdad intenta avanzar en la integración o desarme de las numerosas facciones armadas que operan en el país, entre ellas grupos vinculados a las Fuerzas de Movilización Popular, integradas formalmente en el aparato de seguridad estatal pero en las que participan milicias con estrechos vínculos con Irán.

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El Gobierno había establecido el 30 de septiembre como fecha límite para que las distintas facciones abandonen las armas o se integren plenamente en las Fuerzas Armadas, bajo amenaza de sanciones conforme a la Ley Antiterrorista.

Además, se han desplegado 845 oficinas en las provincias iraquíes para supervisar el proceso de regulación de las armas.

Al Zaidi vinculó directamente el control estatal del armamento con la recuperación económica del país y la llegada de inversiones.

"La presencia de armas fuera del control estatal crea un entorno que ahuyenta la inversión", advirtió, al considerar que esta situación "no beneficia a los intereses de los iraquíes".

El primer ministro insistió también en que su Gobierno no permitirá que Irak sea utilizado como escenario de confrontación regional, una posición que Bagdad ha reiterado en las últimas semanas ante los ataques con drones y las actividades de milicias alineadas con Teherán.

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El pasado 13 de agosto, Al Zaidi aseguró que el territorio y el espacio aéreo iraquíes no serían utilizados como "plataforma" para lanzar ataques contra países vecinos y advirtió de que ninguna violación de la soberanía o de la seguridad del país sería tolerada, independientemente de su origen. EFE