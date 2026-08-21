ChatGPT ya permite enviar mensajes en Apple Messages con un plug-in que plantea dudas sobre la privacidad

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El territorio de privacidad que ha supuesto Apple Messages se abre ahora a un nuevo 'plug-in' para la aplicación de escritorio de ChatGPT, que permite interactuar directamente con la 'app' de Apple en el Mac.

OpenAI ha anunciado este jueves, a través de la cuenta de ChatGPT en X (antes Twitter), el nuevo plug-in para Apple Messages que permite buscar mensajes, ponerse al día y redactar y enviar respuestas con su chatbot con Inteligencia Artificial (IA) para Mac.

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El nuevo 'plug-in' de ChatGPT también está disponible en Codex y ChatGPT Work, así que la solución de OpenAI, que evita tener que estar abriendo Apple Messages continuamente, lleva la experiencia no solo al plano personal, sino también al profesional.

En el vídeo que ha publicado ChatGPT para anunciar el plug-in, se puede ver cómo un usuario solicita al 'chatbot' que sugiera posibles mensajes de respuesta basados en los recibidos el día anterior. Es decir, que la IA de OpenAI responde por el usuario.

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Esta novedad de ChatGPT suscita algunas dudas sobre la privacidad, ya que, según respondió OpenAI a preguntas de Bloomberg, el 'plug-in' solo funciona localmente en el equipo del usuario y "no crea una indexación de todos los mensajes del usuario".

Sin embargo, el 'plug-in' de ChatGPT requiere que los usuarios cambien las preferencias de privacidad en los ajustes del sistema de Mac. Esto incluye desde activar una función llamada 'Acceso total al disco' hasta dar permiso al 'chatbot' con IA para acceder a los nombres de los contactos y las herramientas de automatización.

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No obstante, OpenAI recomienda en la web de soporte que los usuarios revisen cada mensaje antes de autorizar su envío a Apple Messages, y que eviten la aprobación permanente, ya que esta elimina la última oportunidad de aprobar el mensaje antes de que ChatGPT lo envíe en su nombre.

Es más, debido a que el 'plug-in' accede al historial de conversaciones almacenado en el equipo del usuario, según detalla Bloomberg, la función abre además una cuestión no resuelta, ya que la persona que escribe al usuario con el 'plug-in' activo no ha dado su consentimiento a que una IA procese esos mensajes, algo común a otras herramientas que acceden al historial de conversaciones.

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