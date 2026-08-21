El Kremlin, “asombrado” por las palabras de Tusk sobre el Nord Stream

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Moscú, 21 ago (EFE).- El Kremlin mostró este viernes su “asombro y perplejidad” por las palabras del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022.

“Quienes invirtieron en la construcción de este gasoducto —en sus dos líneas— y quienes pusieron en marcha la primera línea del Nord Stream estaban invirtiendo en el futuro energético y en la competitividad de la economía europea, realizando una contribución tangible, y no meramente verbal, para garantizar la seguridad energética del continente europeo”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Agregó que los responsables de hacer volar “una de las líneas del Nord Stream cometieron un acto de sabotaje terrorista contra la infraestructura energética crítica de Europa".

Según Peskov, "si el señor Tusk aboga por tales actos de sabotaje terrorista y los respalda, ello no puede provocar más que asombro y perplejidad".

El político polaco dijo previamente que Varsovia se había opuesto durante mucho tiempo al proyecto Nord Stream 2 y había hecho todo lo posible para impedir su construcción, advirtiendo que este aumentaría la dependencia de Europa respecto a la energía rusa.

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"Alemania tenía una opinión diferente en aquel entonces. Cambiaron de parecer, pero demasiado tarde", dijo el jefe de gobierno polaco.

A la vez aseguró que las autoridades germanas no deberían procesar "a quienes, en una situación en la que su país ha sido atacado, emprenden una acción u otra".

La Policía croata detuvo esta semana a otro sospechoso del sabotaje del los gasoductos Nord Steam en el mar Báltico, que será trasladado a Alemania para su enjuiciamiento.

La Fiscalía Federal de Alemania ordenó el pasado miércoles la detención del ucraniano Vladímir Z. en Pula, en virtud de una orden de detención europea emitida por el juez de instrucción del Tribunal Supremo el 3 de junio de 2024.

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El ucraniano es sospechoso de haber provocado junto a otros implicados una explosión y está acusado de sabotaje contrario a la Constitución y de destrucción de estructuras.EFE