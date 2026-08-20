UA: brote de ébola en RD Congo podría ser tres veces mayor al número de casos confirmados

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Nairobi, 20 ago (EFE).- El brote de ébola que sacude al este de la República Democrática del Congo (RDC) podría ser hasta tres veces mayor al que muestra la cifra oficial de 5.208 casos confirmados, advirtió este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), al indicar que solo detectan entre el 30 % y 40 % de los contagios reales.

“Estimamos que solo se está detectando entre el 30 % y el 40 % de los casos reales. Modelos del equipo de análisis de la RDC junto con el Imperial College evalúan que el tamaño real del brote podría ser tres veces mayor en número de casos confirmados”, afirmó el jefe de Preparación y Respuesta ante Emergencias de los Africa CDC, Yap Boum.

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Durante su rueda de prensa virtual semanal, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) informaron que menos del 10 % de los casos proceden de contactos conocidos y menos del 40 % tienen un vínculo epidemiológico claro con un caso confirmado.EFE