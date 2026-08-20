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Qualcomm presentará dos procesadores Snapdragon 8 Elite en Snapdragon Summit

20/08/2026 Dual 8 Elites POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA QUALCOMM
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Qualcomm presentará dos nuevos procesadores de gama alta pertenecientes a la serie Snapdragon 8 Elite, con los que ofrecerá "el doble de opciones" a los fabricantes de dispositivos móviles.

El fabricante de semiconductores celebrará del 22 al 24 de septiembre en Maui (Hawái, Estados Unidos) su evento gran anual, en el que desvela las ultimas tecnologías móviles para consumidores y empresas.

Estas novedades incluyen sus chips para 'smartphones' más potentes, los pertenecientes a la serie Snapdragon 8 Elite que, en esta ocasión, contará con dos modelos de manera simultánea, como ha anticipado Qualcomm en una publicación compartida en X (antes Twitter).

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La firma asegura que habrá "el doble de opciones" y una "oportunidad duplicada" con lo que ha denominado 'Dual 8 Elites', que dirige principalmente a fabricantes para que impulsen sus 'smartphones' más avanzados y se conocerán en la conferencia inaugural del 22 de septiembre.

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