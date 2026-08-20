Maniac es un nuevo malware para Android que utiliza dispositivos cercanos infectados para exfiltrar los datos robados

Guardar

La firma de seguridad ThreatFabric ha alertado sobre Maniac, una amenaza para Android que aúna capacidades de 'malware' bancario y 'software' espía y que utiliza una red de dispositivos cercanos infectados para exfiltrar los datos.

Manic es una nueva familia de 'malware' para Android que despliega amplias capacidades de vigilancia y control remoto, que incluyen el rastreo de ubicación, la monitorización de notificaciones, la recopilación de archivos y la vigilancia de dispositivos.

No obstante, el análisis realizado por los investigadores de ThreatFabric sugiere que su objetivo principalmente es el fraude financiero, y que las capacidades de espionaje se dirigen a controlar la actividad financiera de la víctima, como recogen en un comunicado.

PUBLICIDAD

En concreto, Maniac monitoriza 169 aplicaciones que operan en Europa --también en España--, de bancos, servicios de pago, monederos y plataformas de intercambio de criptomonedas, aplicaciones de mensajería, servicios gubernamentales y de identificación electrónica, navegadores y clientes de correo electrónico.

Para lograr su objetivo, infecta los 'smartphones' a través de páginas web fraudulentas y archivos descargados, en los que consigue acceso a las la accesibilidad y las notificaciones. Se oculta de la vista de sus víctimas con superposiciones, actualizaciones o pantallas falsas de las aplicaciones que monitoriza.

PUBLICIDAD

Es capaz de registrar las pulsaciones sobre el teclado y la interfaz de la pantalla, lo que le permite capturar el método de desbloqueo e interceptar información confidencial, como contraseñas o códigos de un solo uso.

La información que logra recopilar se cifra y se almacena localmente. Para extraerlos, el 'malware' recurre a otros dispositivos próximos infectados, con los que se comunica mediante Wi-Fi Direct, Bluetooth o BLE, de tal forma que puede enviar la información a un servidor de su control incluso si el dispositivo de origen está desconectado.

PUBLICIDAD

"Eliminar el acceso directo a internet de un dispositivo infectado no necesariamente impide la exfiltración de datos, ya que otro teléfono infectado dentro del alcance de la señal puede actuar como puerta de enlace", apuntan desde ThreatFabric.