Los sindicatos plantan por segunda vez a Airbus en la mediación de este jueves antes del inicio de la huelga

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Los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, convocantes de una huelga en Airbus España a partir del 24 de agosto, han decidido nuevamente no acudir a la reunión con la empresa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), prevista para este jueves, 20 de agosto, después del primer plantón en un encuentro del 11 de agosto.

La razón es la falta de una nueva propuesta por parte del fabricante europeo que mejore la oferta anterior y recoja en mayor medida las reivindicaciones de los empleados.

"Ellos tienen una cita en el SIMA que es válida, pero para nosotros, después de nueve meses de negociación, lo vemos un acto de mala fe, queriendo desdibujar al comité de huelga", ha asegurado el portavoz de CGT en Airbus, Gustavo Retamosa, en declaraciones a 'Cadena Ser'.

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Pese a todo, el secretario general de UGT Airbus a nivel estatal, Edmundo Otero, ha emplazado a la compañía a dar ese paso adelante y hacer llegar esa nueva oferta a los representantes sindicales antes del día 24, tal y como recoge 'Industry Talks'.

La intención de los sindicatos es convocar un parón de tres horas en las fábricas españolas el próximo lunes, además de celebrar sendas asambleas para que convertir la movilización en una huelga indefinida y a jornada completa desde el día siguiente, 25 de agosto.

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Recientemente, Airbus ha contratado al bufete de abogados Baker Mckenzie con el fin de encarrilar las negociaciones con los sindicatos y llegar a un acuerdo para evitar las movilizaciones.

También ha nombrado a Soledad Muñoz como nueva directora de Recursos Humanos, en sustitución de Antonio Lasada, que pasará a ocupar la misma posición en China.

Tras las protestas del mes de julio, lideradas por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), y el rechazo a un preacuerdo planteado por la empresa, el fabricante decidió acudir a una mediación profesional ante el SIMA para acercar posturas.

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Con la nueva convocatoria de huelga, Airbus ha vuelto a iniciar conversaciones con los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, aunque éstos no acudieron a la última reunión prevista del 11 de agosto.

PREACUERDO RECHAZADO, EL CAMINO A SEGUIR

El texto anteriormente alcanzado con SIPA y CCOO, y que fue rechazado por el 49,15% de los trabajadores, incluía una revisión salarial general del 5% en 2026 y del 5% en 2027, a la que se suma un 0,5% anual destinado a RSI y un 0,5% anual para promociones, además de una paga de final de ciclo de 2.000 euros brutos, un sistema de garantía salarial y mantener los dos días de teletrabajo actuales, entre otros puntos.

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No obstante, el fabricante defendió que este documento no va a "desaparecer" porque representa "meses de trabajo y avances muy significativos". De hecho, Airbus ya adelantó que el mismo sería el "elemento central" de la mediación.