Los hutíes reivindican nuevos ataques sobre posiciones saudíes en respuesta a la violación de su espacio aéreo

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El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha reivindicado este jueves nuevos ataques sobre posiciones saudíes en respuesta a una violación de su espacio aéreo en la provincia fronteriza de Sada, en el marco de la guerra de desgaste que los rebeldes yemeníes mantienen con Riad desde 2015 tras la toma de Saná.

Sari ha informado de ataques con drones sobre un "objetivo sensible" ubicado en el aeropuerto de Najrán, en el sur de Arabia Saudí, así como contra instalaciones de Aramco, la mayor compañía de petróleo y gas del mundo, en esa misma ciudad.

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"Ambas operaciones cumplieron sus objetivos con éxito", ha destacado el portavoz sobre estos ataques que han sido lanzados "en respuesta a la violación por parte del enemigo saudí del espacio aéreo de la provincia de Sada con sus drones".

"Las Fuerzas Armadas continuarán protegiendo la soberanía de Yemen contra cualquier intrusión", ha advertido el portavoz rebelde, quien estas últimas semanas ha venido ya dando partes similares acerca del éxito de este tipo de acciones, precisamente contra algunos de los objetivos mencionados este jueves.

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Por su parte, las autoridades del Gobierno yemení reconocido por gran parte de la comunidad internacional han informado este jueves de hasta 81 operaciones en las últimas 24 horas contra "posiciones y elementos de la milicia terrorista hutí en todos los frentes", neutralizando a algunos de sus "líderes", sin precisar más.

"Las operaciones son una respuesta a las repetidas agresiones hutíes contra civiles y al asedio del pueblo yemení", ha señalado el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el coronel de brigada Májid an Nuzaylí, quien ha mencionado algunos de estos ataques, así como el bloqueo de las exportaciones de petróleo.

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Desde el mes de julio, los hutíes han impuesto un bloque naval en respuesta a medidas similares aplicadas por las fuerzas saudíes contra los puertos del territorio de Yemen contralado por los rebeldes y los ataques contra el aeropuerto de Saná. Estas restricciones están afectando a todo el tráfico marítimo de los buques saudíes que intentan transitar por el estrecho de Bab el Mandeb.