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Las 'RedSticks' derrotan a Nueva Zelanda y se meten en la segunda fase del Mundial

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La selección española de hockey hierba femenina han sellado este jueves su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo tras imponerse por 3-0 a Nueva Zelanda, en un encuentro en el que las 'RedSticks' generaron numerosas ocasiones y en el que Patricia Álvarez fue la gran protagonista con un hat-trick.

Las de Carlos García Cuenca pasan con este resultado a la parte alta de la segunda fase, a la que avanza con dos victorias y un empate. Ahora, deberán esperar al resultado del Bélgica-Irlanda para saber si lo hacen como primeras o segundas de grupo.

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En cuanto al encuentro, el arranque de España fue muy bueno con avisos de Candela Mejías, Xantal Giné y Marta Segu antes de que se cumpliera el minuto 5 de juego. A mitad del primer cuarto, Estel Petchemé provocaba un nuevo PC a favor, pero Anna Crowley lo salvaría sobre la línea de gol. Controlaba España y llegaba con peligro, defiendo a la perfección si ceder ocasiones en contra.

Ya en el segundo cuarto, las 'RedSticks' tuvieron otros dos Penalti Corner (PC), el primero bien defendido por Nueva Zelanda y el segundo estrellado en el poste por Lucía Jiménez. Así, el encuentro se iría al descanso con empate a cero pese a la sensación de que el partido podía decantarse a favor de España en cualquier momento.

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Y así lo haría en la segunda mitad. Ahí, la insistencia española tendría premio. Patricia Álvarez controló a la perfección un pase de Estel Petchamé y anotó su primer gol de esta Copa del Mundo (1-0) en el minuto 40, después de que las españolas hubieran desperdiciado varias ocasiones.

El tanto en contra despertó a Nueva Zelanda, que disfrutó de varias ocasiones para empatar el partido, mientras que las 'RedSticks' buscaban a la contra sentenciar el choque. Pero lo que llegaría sería un parón en el partido debido a una intensa lluvia. Y 20 minutos después, el encuentro se reemprendería de la mejor de las maneras para la selección española.

Candela Mejías veía a Patricia Álvarez con una asistencia de nivel al espacio y la delantera lo resolvió son solvencia para anotar el segundo tanto del partido y de su cuenta particular. A falta de tres minutos, Nueva Zelanda cambió a su portera por una jugadora de campo y lo aprovechó la delantera española para completar su hat-trick.

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