El petróleo de Texas abre con una subida del 2,71 % impulsado por tensión en Oriente Medio

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Nueva York, 20 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una subida del 2,71 %, hasta los 88,16 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara ayer una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,33 dólares respecto al cierre anterior.

Trump anunció una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

"Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", afirmó Trump en su red, Truth Social, donde advirtió de que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán afrontará a su vez consecuencias económicas.

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El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Trump exigió que todas estas operaciones "se detengan AHORA" y advirtió de que Washington vigilará a los países y entidades que permitan mantenerlas.

Esto se produce ante la creciente frustración por la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz o alcanzar un acuerdo que ponga fin a una guerra que dura ya casi seis meses. EFE