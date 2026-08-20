La reacción del Príncipe Guillermo y Kate Middleton al regreso de Harry y Meghan Markle a Reino Unido: "Furioso"

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Se ha convertido, sin duda, en la noticia del día: seis años después de su marcha a Estados Unidos y de su ruptura casi total con la Familia Real británica, el Príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido con sus hijos Archie (7) y Lilibeth (5) para comenzar una nueva etapa en el país natal del nieto de la Reina Isabel II para sorpresa e impacto del mundo entero.

Una inesperada decisión que habrían tomado hace un tiempo -ya que habrían matriculado a sus pequeños en un centro escolar en Gran Bretaña- pero de la que no habrían informado hasta este domingo 16 de agosto de forma casi simultánea al Rey Carlos III y al Príncipe Guillermo, que según los medios de comunicación británicos no se hablaría con su hermano desde sus durísimas declaraciones sobre sus vivencias familiares poco después de instalarse en Montecito (Los Ángeles) junto a su mujer tras renunciar a sus privilegios y obligaciones reales.

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De ahí que las reacciones de ambos hayan sido dispares. Mientras el Monarca habría recibido la noticia con alegría en el plano personal y privado -ya que a nivel público los duques de Sussex seguírán al margen de la Familia Real, no tendrán agenda oficial ni residirán en ninguno de los palacios de los Windsor-, el Príncipe de Gales y Kate Middleton no se habrían tomado demasiado bien la vuelta a 'casa' de Harry y Meghan.

Tal y como revelan dos de los tabloides más prestigiosos del pais, 'The Sun' y 'Daily Mail', el heredero al trono estaría literalmente "furioso" con la decisión de su hermano de regresar a Reino Unido, aunque la postura oficial es de silencio absoluto y Kensington Palace no se ha pronunciado sobre el retorno de los Sussex ni tampoco piensa hacerlo por lo menos por el momento.

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