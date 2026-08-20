Google lanza su nuevo plan para estudiantes que incluye un año gratis de Google AI Plus y un 'hub' de estudio en Gemini

20/08/2026 El nuevo hub para estudiantes de Gemini. POLITICA GOOGLE

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Google ha desplegado el nuevo centro dedicado de forma exclusiva para estudiantes en Gemini, su 'app' de Inteligencia Artificial (IA), y ofrece acceso gratuito a Google AI Plus durante todo un año.

La tecnológica ha dado todos los detalles en su blog del nuevo plan que, además de incorporar el nuevo 'hub' o centro para estudiantes en Gemini, ofrecerá Google AI Plus sin coste a los estudiantes en más de 140 países, entre los que se encuentra España.

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A diferencia del plan gratuito de Google AI Plus, disponible fuera de Estados Unidos, en este país se puede acceder a Google AI Pro, que incluye 5 TB de almacenamiento en la nube, Google Health Premium, límites más amplios en Gemini y el acceso a Gemini en todas las 'apps' de Google.

El periodo de gratuidad está disponible desde este enlace para una experiencia de Google AI Plus que ofrece 'notebooks' de estudio con más fuentes para subir y la opción de crear más cuadernos, visualizaciones interactivas, Gemini Live, 400 GB de almacenamiento en la nube, límites más altos con Gemini y Gemini Omni durante un año.

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Además, Google ha anunciado el nuevo hub para estudiantes de la aplicación de Gemini, que permite usar un amplio abanico de herramientas, desde estudiar con un 'notebook' o crear tarjetas interactivas de memoria para practicar las materias que estudia.

En cuanto a Gemini Live, la tecnológica ha añadido 'Deep Research', lo que permite generar informes de investigación al hablar directamente con la IA de Google. De hecho, si el informe tarda varios minutos en generarse, Gemini enviará una notificación cuando esté listo.

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Asimismo, Google también ha destacado las visualizaciones interactivas en las cuentas de estudiante, simulaciones en 3D que genera Gemini para ayudar al usuario a entender mejor un tema, con respuestas que incluyen elementos visuales como tablas y cuadrículas.

En lo que respecta a Lens, otra de las herramientas del ecosistema de Google a su alcance, se actualizará en las próximas semanas en la 'app' para móviles para hacer fotos de unos apuntes y recibir explicaciones que ayudarán al estudiante con temas complejos.

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