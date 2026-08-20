La búsqueda de barcos de época de Colón en República Dominicana entra en su fase decisiva

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París, 20 ago (EFE).- La misión de la Unesco, la República Dominicana y España para hallar barcos que se hundieron en La Isabela y su bahía, que fue base para las expediciones de Cristóbal Colón, entra en 2027 en su fase decisiva.

Alejandro Gumá Ruiz, oficial de Cultura de la oficina regional de la Unesco en La Habana, dijo este jueves a EFE que, tras dos primeras misiones subacuáticas, realizadas en 2024 y 2026, se han detectado fuertes pistas sobre posibles hallazgos en el que se considera el primer asentamiento permanente de los españoles en América, tras el segundo viaje de Colón en 1493.

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"Hay más de 40 anomalías subacuáticas, que son irregularidades en el lecho marino que pueden obedecer o no a presencia de patrimonio cultural subacuático, lo cual solo es posible determinarlo en la fase de excavación", detalló Gumá, quien es también representante de la Unesco para Cuba, la República Dominicana y Venezuela.

A inicios de 2027 se celebrará una comisión mixta entre las autoridades españolas y la Unesco para confirmar si habrá financiación suficiente para realizar los trabajos de excavación.

"Hay que decir que estos hallazgos pueden corresponder al segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas, pero pueden también arrojar presencia de patrimonio subacuático de los siglos XVI al XVIII, que fue un periodo muy rico", señaló el alto funcionario.

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Los posibles hallazgos, que podrían corresponder a galeones españoles hundidos, estarían regidos por la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, que data de 2001 y que promueve la preservación de los descubrimientos en el propio medio marino.

"El patrimonio subacuático, si se extrae de su medio, sufre. Por eso, en todos los casos que se pueda preservar in situ, hay que hacerlo in situ, promoviendo estrategias de difusión para el gran público, como el buceo subacuático, y estrategias educativas", subrayó Gumá.

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La Unesco celebra este viernes por primera vez la Jornada Internacional del Patrimonio Mundial Subacuático, del que el Sitio Histórico y Arqueológico de la Villa La Isabela constituye uno de los principales proyectos multilaterales en los que está implicada la organización.

El equipo internacional implicado ha reunido allí a especialistas de instituciones de cinco países, entre ellas el INAH (México); la Secretaría de Cultura de la Nación (Argentina); la Universidad de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz (CAS, España); el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España (ARQUA, España); y la Universidad de California.

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Gumá argumentó que la actual candidatura de La Isabela para que se convierta en el segundo sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco de la República Dominicana -tras la ciudad colonial de Santo Domingo, que se incorporó a la lista en 1990- podría salir reforzada en caso de que hubiera hallazgos en la tercera fase decisiva de la misión subacuática en 2027.

"Eso permitirá arrojar resultados que pueden alimentar el expediente de candidatura", incidió el especialista.

Para Gumá, los restos subacuáticos representan "un registro profundo" de la historia de la humanidad, porque "yacimientos arqueológicos, los restos de naufragios y vestigios de civilizaciones son una crónica de nuestro paso por la humanidad".

El experto advirtió del desafío que presenta para el patrimonio subacuático el cambio climático. "La acidificación de los mares afecta directamente a la preservación in situ, pero también la mayor frecuencia de eventos meteorológicos como huracanes", afirmó.

"Esto hace que se tengan que unir las estrategias de mitigación del cambio climático con las estrategias culturales de detección y manejo de este patrimonio", apoyó.

En un calendario internacional repleto de días mundiales consagrados a diferentes causas, Gumá consideró que el dedicado al Patrimonio Mundial Subacuático tiene sentido.

"Es importante por ejemplo -indicó-, para sensibilizar a las autoridades nacionales sobre la importancia de protegerse legislativamente de los cazatesoros". EFE