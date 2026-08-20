Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Infografías del jueves 20 de agosto de 2026

Guardar

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA - Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2 % en 2026, según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que bajó una décima su previsión anterior al advertir que este ritmo resulta insuficiente para superar las brechas de desarrollo de la región.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - La Fórmula Uno vuelve a Países Bajos con un Gran Premio que marca el ecuador de la temporada y en el que se repartirán 33 puntos, en lugar de los 25 habituales, ya que contará con la novedad de la carrera al esprint que, en todo caso, no pondrá en peligro el primer lugar de Andrea Kimi Antonelli.

PUBLICIDAD

FÚTBOL INGLATERRA - La nueva temporada de la Premier League arranca con el Arsenal, actual campeón, en una posición favorable para lograr retener el título, algo que no logra hace casi cien años y que equipos como el Manchester City o el Liverpool intentarán buscarán extender. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

Últimas Noticias

Banxico apuesta por mantener la tasa de interés en 6,5 % ante inflación y riesgos externos

Infobae

La legendaria soprano Ileana Cotrubas fallece a los 87 años

Infobae

La UE reconoce la reelección de Hichilema en Zambia pese a las "graves irregularidades" en el recuento

La UE reconoce la reelección de Hichilema en Zambia pese a las "graves irregularidades" en el recuento

Ecuador desarticula presunta estructura de trata de personas para explotación sexual

Infobae

Alejandra Rubio toma la palabra en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su segundo hijo

Alejandra Rubio toma la palabra en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su segundo hijo