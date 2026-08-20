Infografías del jueves 20 de agosto de 2026

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LATINOAMÉRICA ECONOMÍA - Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2 % en 2026, según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que bajó una décima su previsión anterior al advertir que este ritmo resulta insuficiente para superar las brechas de desarrollo de la región.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - La Fórmula Uno vuelve a Países Bajos con un Gran Premio que marca el ecuador de la temporada y en el que se repartirán 33 puntos, en lugar de los 25 habituales, ya que contará con la novedad de la carrera al esprint que, en todo caso, no pondrá en peligro el primer lugar de Andrea Kimi Antonelli.

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FÚTBOL INGLATERRA - La nueva temporada de la Premier League arranca con el Arsenal, actual campeón, en una posición favorable para lograr retener el título, algo que no logra hace casi cien años y que equipos como el Manchester City o el Liverpool intentarán buscarán extender. EFE

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