Hasina niega que India la presione para regresar a Bangladés ante demanda de extradición

Guardar

Lucia Goñi

Nueva Delhi, 20 ago (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, refugiada en la India desde su caída en 2024 y condenada a muerte en ausencia en su país, aseguró a EFE que la decisión de regresar a Daca es exclusivamente suya y no responde a presiones de Nueva Delhi ni a las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno bangladesí.

PUBLICIDAD

“Mi decisión es mía. No fue tomada bajo presión de la India ni por ninguna solicitud de extradición”, afirmó Hasina en una entrevista con EFE mediante un cuestionario respondido por correo electrónico.

Su permanencia en territorio indio, en un lugar desconocido, se ha convertido en un punto de fricción entre ambos países, ya que Daca reclama su extradición, mientras Nueva Delhi sostiene que examina la solicitud conforme a sus procedimientos legales (desde hace casi dos años).

PUBLICIDAD

Las autoridades bangladesíes señalaron este mes que es necesario crear un “entorno propicio” antes de una eventual visita a la India del primer ministro Tarique Rahman y situaron la extradición de Hasina entre los asuntos pendientes.

La exmandataria evitó valorar qué posición mantiene Nueva Delhi sobre su permanencia en el país.

“No deseo especular sobre las decisiones internas del Gobierno de la India. India ha actuado de acuerdo con sus propias leyes y consideraciones diplomáticas”, afirmó.

Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024, cuando una revuelta estudiantil puso fin a más de quince años consecutivos de Gobierno bajo su liderazgo.

En noviembre de 2025, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés la condenó a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de aquellas protestas, en las que pudieron morir hasta 1.400 personas, según Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Hasina rechaza la sentencia, que considera producto de un proceso políticamente dirigido, y aseguró que regresará dispuesta a defenderse ante los tribunales.

“He enfrentado la muerte muchas veces en mi vida. La muerte no me asusta”, afirmó la ex primera ministra, quien dijo que su preocupación es que cualquier proceso sea “justo, imparcial y basado en pruebas”.

Preguntada por su defensa, indicó que sus abogados presentarán registros documentales, decisiones oficiales de su Gobierno, testimonios y otros materiales, aunque no precisó su contenido.

Hasina mantiene su intención de regresar a Bangladés este año, pero evitó fijar una fecha concreta y afirmó que antes consultará con sus abogados y evaluará la seguridad de quienes puedan movilizarse para recibirla.

“Quiero regresar de una manera que respete la dignidad de la ley y minimice el riesgo de confrontaciones innecesarias”, señaló.

La ex primera ministra negó además mantener comunicación con Mohammed Shahabuddin, elegido presidente durante su Gobierno y que dimitió en julio a mitad de mandato.

“No tengo comunicación con él”, respondió al ser preguntada por una posible influencia suya en la salida del antiguo jefe del Estado.

Hasina aseguró asimismo que no ha negociado su regreso con el actual Gobierno de Daca. “Bangladés es mi país y mi regreso a mi propio país no requiere consultas con nadie”, concluyó. EFE