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El lateral derecho Pablo Maffeo jugará este curso en el Valencia CF cedido con opción de compra

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El futbolista hispano-argentino Pablo Maffeo se ha convertido este jueves en nuevo refuerzo del Valencia CF para el curso 2026-27, en calidad de cedido con una opción de compra por dos campañas más, según ha comunicado el club valenciano en su página web y canales oficiales.

Maffeo, que fichó en julio por el Olympiacos, jugará a préstamo en el conjunto dirigido por Carlos Corberán por una temporada, aunque con la opción de convertirse en jugador en propiedad, para aportar "velocidad, energía y profundidad" al lateral derecho del combinado blanquinegro.

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A sus 29 años tiene una "amplia experiencia", acorde a la nota de prensa, con 294 partidos oficiales ya disputados. El de Sant Joan Despí se formó en categorías inferiores del RCD Espanyol antes de incorporarse con 15 años a la academia del Manchester City, con el que debutó en el primer equipo en 2016. Posteriormente, ha defendido la camiseta de VfB Stuttgart, SD Huesca y RCD Mallorca, además del Olympiacos en Grecia.

"En el ámbito internacional, Maffeo ha formado parte de prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española y en 2023 fue convocado, sin llegar a debutar, por Argentina para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil", zanjó el texto de prensa.

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