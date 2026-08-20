China felicita a Hichilema por su reelección en Zambia y promete "reforzar la cooperación"

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Nairobi, 20 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este jueves a Hakainde Hichilema por su reelección como presidente de Zambia y prometió "reforzar la cooperación" bilateral, en un momento de creciente competencia geopolítica por la riqueza minera del país africano.

Xi transmitió sus felicitaciones en un mensaje difundido por la Embajada china en Zambia, en el que recordó que ambos mandatarios se han reunido dos veces en los últimos años y han dirigido de manera conjunta el desarrollo de las relaciones bilaterales.

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"La confianza política mutua entre los dos países ha seguido profundizándose, la cooperación ha dado resultados, y China y Zambia han cooperado estrechamente en asuntos multilaterales", señaló el presidente chino, según dicho mensaje.

Xi afirmó que concede "gran importancia" al desarrollo de los lazos entre China y Zambia y se mostró dispuesto a trabajar con Hichilema para "aplicar los resultados" de la Cumbre de Pekín del Foro de Cooperación China-África, donde se prometió un paquete financiero superior a los 50.000 millones de dólares para los próximos tres años en países del continente africano.

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El mandatario chino también prometió mantener "la tradicional amistad, consolidar el apoyo mutuo y elevar continuamente el nivel de la cooperación mutuamente beneficiosa", con el objetivo de llevar la "asociación cooperativa estratégica integral China-Zambia a nuevas alturas y aportar mayores beneficios" a ambos países.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró este martes ganador a Hichilema, quien obtuvo 2.965.326 votos, equivalentes al 60,5 % del total, frente a los 1.856.217 sufragios, un 37,9 %, de su principal rival, el exministro Brian Mundubile.

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Estos comicios están marcados por la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad llevada a cabo en la capital del país, Lusaka, una acción que las autoridades dirigieron contra una presunta milicia y en la que se detuvo a una decena opositores.

Todo ello ocurrió mientras el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, y la Unión Europea alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por sus reservas de cobre, mineral clave para la transición energética.

Pekín ha revitalizado recientemente la línea ferroviaria de Tazara, cuyos 1.860 kilómetros unen el puerto tanzano de Dar es Salaam con la localidad zambiana de Kapiri.

Por su parte, EE.UU. y la UE han financiado el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el océano Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola.

Washington también intentó obtener recientemente un acceso preferencial a los minerales de Zambia mediante un acuerdo sanitario que finalmente fue rechazado por el Ejecutivo zambiano. EFE