Capturan en Guatemala al presunto pandillero por asesinato de jóvenes hallados en bolsas

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Ciudad de Guatemala, 20 ago. (EFE).- Un pandillero fue detenido este jueves por las fuerzas de seguridad de Guatemala por ser el supuesto asesino de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron abandonados esta semana en bolsas plásticas en el sur de la capital.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, explicó que el presunto responsable es alias Chino, un hombre de 24 años de edad integrante de la pandilla Barrio 18 y que fue detenido a raíz de una orden judicial por dejar los cuerpos en plena vía pública.

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Los cuerpos, envueltos en plástico, fueron encontrados el martes en el lugar conocido como Cerro Gordo, al sur de Ciudad de Guatemala. Las dos víctimas mortales, de 19 y 18 años de edad, estaban desaparecidas tras ser secuestradas el lunes en unas canchas de fútbol, de acuerdo con las versiones oficiales.

Datos oficiales de las fuerzas de seguridad contabilizan más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos en lo que va de año, una cifra que supera ampliamente los 39 casos registrados durante todo 2025.

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Semanas atrás, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, dijo que las autoridades guatemaltecas reestructurarían sus estrategias de seguridad debido a un aumento en la violencia, después de que durante un fin de semana se registraran dos matanzas que dejaron al menos 11 muertos.

Entre enero y junio pasados se registraron 1.437 asesinatos, un 10 % menos que los 1.600 contabilizados en el mismo período de 2025. A este balance se suman otras 312 muertes violentas registradas durante julio, según cifras oficiales.

La violencia en Guatemala se origina por las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común, resaltan los expertos. EFE