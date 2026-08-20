Berna y Pekín acuerdan que el 99,8 % de las exportaciones suizas estén libres de aranceles

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Ginebra, 20 ago (EFE).- Suiza y China anunciaron este jueves que han alcanzado un acuerdo que mejora el pacto de libre comercio que ya tenían, ofreciendo una entrada sin aranceles al 99,8 % de las exportaciones suizas e incorporando nuevos elementos relacionados con el comercio de servicio, las inversiones y cuestiones medioambientales.

Este pacto -que las autoridades suizas llaman de "optimización"- se alcanza en medio de tensiones comerciales persistentes entre Suiza y Estados Unidos que se replican en el resto de Europa, en particular en la Unión Europea, un bloque al que Suiza no pertenece, pero al que está estrechamente vinculado en lo político y económico.

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El Gobierno suizo destacó que, en el marco del acuerdo de libre comercio vigente, prácticamente todas las importaciones chinas a Suiza están exoneradas de aranceles, mientras que esto solo ocurre con alrededor de la mitad de las exportaciones suizas a China, lo que queda corregido con el nuevo arreglo.

"El 99,8 % de las exportaciones actuales de Suiza podrán entrar en el mercado chino libres de aranceles. El acuerdo de libre optimizado también garantiza a los inversores suizos el acceso al mercado chino. Por último, las disposiciones relativas a las cuestiones medioambientales y los derechos laborales también se ampliarán y reforzarán", señaló la Secretaría de Estado para la Economía de Suiza en una nota.

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El cierre de las negociaciones -iniciadas formalmente en 2024- ocurrió en una reunión que mantuvieron este jueves en Berna el presidente suizo, Guy Parmelin, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao.

A continuación ambos países procederán a un examen jurídico de los textos antes de su firma, que se han propuesto estampar antes de finales de 2026.

China es el tercer socio comercial más importante de Suiza, después de la UE y Estados Unidos.

En 2025, el volumen del comercio bilateral de mercancías (excluidos el oro y otros objetos de valor) ascendió a unos 33.500 millones de francos suizos (35.800 millones de euros).

Suiza exportó a China bienes por valor de unos 15.200 millones de francos (16.200 millones de euros) e importó bienes por valor de unos 18.300 millones de francos (19.600 millones de euros).

Gracias al acuerdo revisado, prácticamente la totalidad de las exportaciones suizas a China quedará completamente excluida de aranceles a medio plazo: el 77,5 % lo estará desde la fecha de su entrada en vigor, y el resto en un periodo de cinco a diez años.

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Actualmente, solo el 53,6 % de las exportaciones suizas gozan de tal acceso.

Las autoridades suizas estiman que el potencial adicional de ahorro arancelario para sus exportadores será de aproximadamente 244 millones de francos, especialmente en el caso de los relojes, maquinarias y productos farmacéuticos y químicos.

En la nota oficial suiza se indica que en el sector agrícola "esto se aplica al queso, así como al café tostado y las preparaciones a base de café, tras un período de desgravación progresiva de diez años".

Anteriormente estos productos habían estado sujetos a concesiones arancelarias parciales o habían quedado excluidos.

Otros productos agrícolas suizos de exportación, como el chocolate, los alimentos para bebés y niños pequeños, el vino y la carne seca, ya están libres de aranceles. EFE