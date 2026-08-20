Bangladés lleva a la Presidencia a una de las principales figuras opositoras de Hasina

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Daca, 20 ago (EFE).- Bangladés eligió este jueves como nuevo presidente a Mirza Fakhrul Islam Alamgir, veterano dirigente del actual partido gobernante y durante años una de las principales figuras de la oposición a la derrocada ex primera ministra Sheikh Hasina, en la primera elección disputada para la jefatura del Estado en décadas.

Fakhrul, secretario general del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), se impuso por 167 votos al coronel retirado Oli Ahmed, candidato respaldado por la oposición, en una votación abierta en el Parlamento.

El jefe de la Comisión Electoral, AMM Nasir Uddin, proclamó ganador a Fakhrul entre los aplausos de los diputados oficialistas, incluido el primer ministro, Tarique Rahman.

La elección es apenas la segunda que requiere una votación parlamentaria desde que Bangladés restauró su sistema parlamentario en 1991. Los siete presidentes elegidos desde la anterior votación con más de un candidato llegaron al cargo sin oposición.

Fakhrul, secretario general del BNP desde 2016, se convirtió durante los años de Hasina en una de las principales caras públicas de la oposición, especialmente mientras la ex primera ministra Khaleda Zia permanecía encarcelada y su hijo Tarique Rahman dirigía el partido desde el exilio en el Reino Unido.

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También encabezó al BNP durante las elecciones generales de 2018, celebradas bajo el Gobierno de Hasina y denunciadas por la oposición por supuestas irregularidades.

Actualmente ministro de Gobierno Desarrollo Rural, Fakhrul dejará el cargo tras jurar como presidente el viernes por la tarde.

La Presidencia tiene funciones principalmente ceremoniales en el sistema parlamentario bangladesí, donde el poder ejecutivo recae en el primer ministro.

El cargo quedó vacante el pasado 24 de julio, cuando Mohammed Shahabuddin dimitió a mitad de su mandato de cinco años alegando problemas de salud.

Shahabuddin había sido elegido sin oposición en 2023 a propuesta de la Liga Awami de Hasina, cuyo Gobierno cayó en agosto de 2024 tras una revuelta estudiantil que puso fin a más de quince años de la ex primera ministra en el poder.

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El BNP regresó al Gobierno en febrero de 2026 tras imponerse en las elecciones celebradas bajo la administración interina encabezada por el nobel de la paz Muhammad Yunus. EFE