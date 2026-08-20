Vietnam propone abolir la pena de muerte para seis delitos, incluido el tráfico de drogas

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Bangkok, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Vietnam ha propuesto ante el Parlamento abolir la pena de muerte para seis delitos, incluido el tráfico de drogas, pero manteniendo la pena capital para la producción de estupefacientes, como parte de una reforma de su Código Penal, informaron este jueves medios oficialistas.

La propuesta -explica el medio partidista Tuoitre- consiste en eliminar la pena de muerte como castigo en los delitos de rebelión, la violación de una persona menor de 16 años, el tráfico ilegal de drogas, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el terrorismo dirigido contra la administración popular.

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El ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, presentó el proyecto de enmienda, que mantiene la pena capital para los delitos de traición, asesinato, terrorismo y producción ilegal de estupefacientes, recoge el portal.

El Ejecutivo argumenta que esta reducción "se alinea con las tendencias legislativas progresistas y fortalece la posición de Vietnam en materia de cooperación (internacional) en justicia penal, extradición y asistencia jurídica", apunta un comunicado emitido el martes, al hacer pública la propuesta.

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Este intento de reforma se produce después de los cambios introducidos en julio de 2025, por los que se sustituyó la pena de muerte por la cadena perpetua como castigo para ocho delitos, incluidos la malversación de fondos y actividades destinadas a derrocar al Gobierno.

Estos cambios permitieron evitar la pena capital a la magnate inmobiliaria Truong My Lan, condenada en 2024 por delitos de malversación en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Vietnam.

Desde 2011, la pena de muerte se ejecuta en Vietnam mediante la inyección de una mezcla letal de fármacos.

En 2024, Vietnam condenó con la pena de muerte a más de 150 personas, según los datos de la oenegé Amnistía Internacional, si bien el Gobierno vietnamita es muy opaco al respecto y no hay un registro público sobre el número de ejecuciones de los últimos años. EFE

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