Abyei, la chispa que amenaza las elecciones de Sudán del Sur a cuatro meses de las urnas

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Atem Simón Mabior

Yuba, 20 ago (EFE).- A tan solo cuatro meses de que Sudán del Sur celebre las primeras elecciones generales de su historia, el fantasma del viejo conflicto territorial por Abyei con su vecino del norte, Sudán, ha vuelto a emerger con fuerza en la frontera.

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La decisión de la Comisión Electoral sursudanesa de incluir la disputada región de Abyei -enclave estratégico y rico en recursos en el limbo político entre Yuba y Jartum- en el mapa de las circunscripciones geográficas ha reabierto de golpe una de las heridas diplomáticas más delicadas de la región.

Lo que para el Gobierno sursudanés representa un acto natural de soberanía, para Jartum es una "violación flagrante" de los acuerdos de paz.

Con la cuenta atrás ya en marcha para esta cita inédita con las urnas desde la independencia del país en 2011 -criticada por la oposición y por varios organismos internacionales como la ONU o la UE, que dudan de que existan las condiciones necesarias para unas elecciones libres-, Abyei amaga con convertirse en la primera prueba de fuego regional de un proceso electoral de por sí extremadamente frágil.

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El detonante saltó a mediados de año, cuando la Comisión Electoral de Sudán del Sur encuadró formalmente a Abyei como el distrito electoral número 12 dentro del estado sursudanés de Warrap (noroeste).

La respuesta de Jartum no tardó en llegar. El Ministerio de Exteriores del país denunció una "acción unilateral" que ataca el Protocolo de Abyei del Acuerdo General de Paz de 2005 y los pactos de seguridad de 2011.

Apoyándose en la Resolución 2046 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno sudanés exigió frenar la medida e instó a la comunidad internacional a no dar validez a las urnas sursudanesas en la zona.

Sin embargo, en Yuba no hay intención de dar un paso atrás.

El presidente de la Comisión Electoral sursudanesa, Abendiko Akok, defendió en declaraciones a EFE la medida como el ejercicio de un "derecho legal y soberano", argumentando que la propia Constitución ampara la pertenencia de Abyei al país.

Asimismo, Akok subrayó que tomaron como base las demarcaciones de 2010 -previas a la independencia- y recordó que la realidad sobre el terreno es incontestable: es Yuba quien financia los servicios básicos y sostiene la administración civil en la zona.

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El ministro de Información de la Administración Especial de Abyei, Yohana Akol, confirmó a EFE que los preparativos para la votación de diciembre ya han comenzado.

"Los ciudadanos de Abyei son sursudaneses y su participación en las elecciones es un derecho constitucional. No consideramos que la objeción de Sudán merezca respuesta; ellos no tienen una presencia real que les permita decidir nuestro futuro", aseveró Akol.

Pero bajo la contundencia política late una disputa histórica no resuelta entre ambos países.

El acuerdo de paz de 2005 preveía un referéndum para que la población de Abyei decidiera si unirse al Norte o al Sur, pero dicha votación jamás se celebró por diferencias insalvables sobre el censo y los límites territoriales.

Hoy, Abyei sigue siendo un territorio clave: un motor económico atravesado por rutas de pastoreo, rico en recursos naturales y marcado por la frágil convivencia entre la comunidad dinka Ngok (afín a Sudán del Sur) y los pastores nómadas árabes Misseriya (vinculados a Sudán).

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Llevar las urnas a un enclave en disputa implica grandes retos de logística y seguridad.

Por ello, Edmond Yakani, director de la ONG de sociedad civil de Sudán del Sur CEPO, advirtió a EFE del peligro de que Yuba intente rentabilizar la profunda crisis interna que vive Sudán, inmerso en su propia guerra desde abril de 2023 entre paramilitares y Ejército.

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Yakani sostuvo que varios grupos de Misseriya en las zonas fronterizas obtuvieron armas durante el conflicto en el norte y algunos se han sumado al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lo que podría desatar fricciones si la disputa política se traslada al terreno.

Ante "el silencio" de la misión de paz de la ONU (UNISFA) y la Unión Africana, el analista y experto en la zona Wour Majak señaló que lo más probable es que la disputa se mantenga "en el plano político y diplomático" debido al desgaste interno de ambos países.

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No obstante, Majak advirtió de que, si no se contiene el pulso, "el peligro real es que la tensión de las urnas termine contagiando a las comunidades sobre el terreno y desate nuevos enfrentamientos en Abyei".

Con las economías de ambos países atadas por el imprescindible transporte del petróleo sursudanés a través de oleoductos sudaneses, la contención del pulso sobre la región será vital.

El curso de las próximas semanas dictará si la histórica convocatoria electoral se consolida o si se convierte en la mecha que reactiva el viejo conflicto fronterizo entre Yuba y Jartum. EFE