Terelu Campos niega su "venganza" y manda un mensaje conciliador a Belén Esteban

02/07/2026 Terelu Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Terelu Campos ha vuelto al plató de 'De lunes a viernes' después de que Lydia Lozano la acusase de aprovechar el duro ataque de Julia Janeiro a Belén Esteban -tachándola de ser la "sombra" de su padre, Jesulín de Ubrique, y un "meme televisivo"- para vengarse de la que fue su amiga y compañera por sus críticas a su hija Alejandra Rubio.

Dolida y molesta, la colaboradora ha dejado claro que no tiene "nada en contra" de la de Paracuellos del Jarama y, aunque en la actualidad no tienen ningún tipo de relación -como ha recalcado en varias ocasiones, por decisión de la ex del torero- no ha dudado en salir en su defensa a pesar de reafirmarse en que cree que la hija de María José Campanario tiene el mismo derecho que ella a hablar.

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"Sigo pensando exactamente de Belén con respecto a su historia personal lo mismo que hace 25 años. Solo que hay una persona nueva, que se llama Julia Janeiro, que ha decidido expresar sus sentimientos y está en el mismo derecho que estamos todos. Tiene que ser la vara de medir igual para todos", ha sentenciado, insistiendo en que su opinión no tiene ningún afán de venganza contra 'la princesa del pueblo' como ha asegurado Lydia.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición" ha añadido enfadada, apuntando que Belén "ha dicho lo que le ha dado la gana, ha dicho muchas cosas mías y también de mi hija, pero yo no he dicho nada y eso no rompió mi amistad. Se acabó ese programa, cada uno seguimos nuestro camino y un día me entero de que no quiere tener relación conmigo. ¿Y yo qué hago? Respetar. Quien no quiere estar a mi lado, que no esté".

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Tras su paso por el programa, Terelu ha vuelto a pronunciarse ante las cámaras de Europa Press y, confesando que está "agotada" y "reventada" con este tema, ha sorprendido al tender la mano a Belén y dejar la puerta abierta a una posible reconciliación a pesar de su 'defensa' a Julia Janeiro: "Todo en la vida tiene solución, menos la muerte, amor". "Todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Me voy, corazón" ha zanjado repitiendo la misma frase.