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Maite Cazorla: "Vamos muy bien, aunque tenemos muchos detallitos que mejorar"

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La base de la selección española Maite Cazorla aseguró este miércoles tener "muchísimas ganas" de jugar un Mundial absoluto "con este grupo", al mismo tiempo que defendió que la preparación va "muy bien", por "buen camino", aunque tienen "muchos detallitos que mejorar".

"Tengo muchísimas ganas, sobre todo, de jugarlo con este grupo. Creo que es muy ilusionante. Con mucho orgullo, sobre todo, por el hecho de que mi familia va a poder venir. Y espero que el pabellón esté lleno, que toda la gente de Tenerife, e incluso de otras islas, vengan y disfruten del torneo", expresó la jugadora en un vídeo publicado por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

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Así valoró la jugadora de Las Palmas de Gran Canaria, de 29 años, los duelos de la selección ante Nigeria, el 21 de agosto, y Bélgica, el 23, en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna, compromisos para preparar el Mundial, que se disputa en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre, a los que van "muy bien".

"Es verdad que aún tenemos muchos detallitos que mejorar, pero creo que vamos por buen camino. Este torneo creo que va a ayudarnos a seguir mejorando y de cara a lo que nos viene en el Mundial", agregó Maite Cazorla.

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