Líderes de Rusia y Mali abordan fortalecimiento de cooperación en conversación telefónica

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Moscú, 19 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente transitorio de Mali, el general Assimi Goita, hablaron este miércoles por teléfono del fortalecimiento de la cooperación entre ambos países, informó el Kremlin.

"Assimi Goita expresó su agradecimiento por el importante apoyo de Rusia para fortalecer la seguridad de Mali y contrarrestar el terrorismo internacional, en particular los ataques de grupos extremistas armados", señala la nota oficial.

Según el comunicado de la Presidencia rusa, las partes abordaron en profundidad los temas clave de la agenda bilateral.

"La intención es desarrollar activamente el diálogo político y los contactos a diversos niveles, así como promover una mayor expansión de la cooperación mutuamente beneficiosa en los ámbitos comercial, económico y humanitario", constataron los líderes.

Desde agosto de 2023, el norte del país vive una nueva escalada de enfrentamientos entre el Ejército y grupos independentistas en la órbita del separatista Frente de Liberación del Azawad (FLA), apoyados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

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Mali, inmerso en una prolongada inestabilidad política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha distanciado de su antigua potencia colonial, Francia, en busca de nuevos aliados como Rusia y en medio de una creciente violencia yihadista y separatista.

Goita, que llegó al poder en Mali tras dos golpes de Estado en 2020 y 2021, llegó por primera vez a Rusia en 2023 en lo que era su primera visita oficial al extranjero desde que asumiera el poder en el país africano.

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El coronel maliense volvió a Rusia en 2025 en una visita de seis días con el objetivo de firmar varios acuerdos de cooperación en sectores como el militar y el energético.

Esa visita se produjo después de que el grupo mercenario ruso Wagner anunciara su salia de Mali, donde apoyó al Gobierno de transición en su lucha contra grupos yihadistas e independentistas tras el golpe de Goita contra el presidente electo Ibrahim Boubacar Keita en 2020. EFE

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